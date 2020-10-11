Генеральный директор Руха Игорь Дедышин ответил на вопрос о переговорах с Юрием Вернидубом о назначении главным тренером львовян.

"Если откровенно, то слухи просто не хочется комментировать, даже не знаю, кто заинтересован в их распространении.

Рух ведет переговоры с Вернидубом, – СМИ

Рух никаких переговоров с Юрием Вернидубом не вел. Главным тренером остается Иван Фыдик, который сейчас готовит команду к очередному матчу чемпионата УПЛ с киевским Динамо", – сказал Игорь Дедышин в комментарии Meta Ratings.

Заметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Юрий Вернидуб претендует на пост главного тренера Руха и якобы уже ведутся переговоры. Сам специалист тоже ответил на эти слухи, заявив, что не готов давать комментарии.

Напомним, последним местом работы Вернидуба был солигорский Шахтер, он покинул его 31 августа. Белорусский клуб на тот момент возглавлял турнирную таблицу чемпионата.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів