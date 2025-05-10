Команды подходили к очному противостоянию, имея почти равное количество очков – Верес опережал Рух лишь на один балл. Ровенчане проиграли два предыдущих матча, не сумев забить ни одного мяча. Зато львовяне в прошлом туре отобрали очки у Кривбасса, который претендует на еврокубки, сыграв с ним в нулевую ничью.

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Уже на 13-й минуте дополнительного времени львовяне могли открыть счет – Фаал отличился, однако арбитры отменили гол из-за офсайда. Этот эпизод не сломал команду Пономарева, и на 26-й минуте Пидгурский забросил мяч на того же Фаала, который вырвался из-под защитников ровенчан и перебросил Кожухаря – 1:0!

Верес не имел значительных возможностей для ответа. Единственным моментом, который можно вспомнить, была подача с углового на Шевченко, который, получив мяч, слета пробил из-за пределов штрафной, но его удар ушел выше ворот.

После перерыва Шандрук провел сразу четыре замены, однако хозяева выглядели активнее на поле. Кучеров имел неплохую возможность сравнять счет, но не смог попасть в дальний угол. Рух также имел свой шанс: Карабин остался без опеки на дальней штанге, пробросил мяч вперед, но не сумел переиграть Кожухаря – вратарь Вереса уверенно выиграл дуэль в ближнем бою.

Львовяне не простили безрезультативности Вереса и забили во второй раз. Карабин подал в центр штрафной, где Горин перепрыгнул Протасевича и головой попал точно в левую девятку, оставив Кожухаря без шансов. Рух удвоил преимущество.

Этот гол оказался последним в сегодняшнем матче. Финальный свисток зафиксировал победу Руха. Подопечные Пономарева поднялись на 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в активе 37 очков, тогда как Верес на 9-м месте с 35 баллами.

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