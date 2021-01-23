"Новички понемногу вливаются в коллектив. Борячук, Карасюк многих знают, хорошо знакомы с тренером, определенными футболистами. Думаю, им легко будет адаптироваться, они вливаются, понимают требования тренерского штаба. Пацаны хорошие, дай бог, чтобы у них все получалось.

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Рагнар Сигурдссон – это больше заслуга главного тренера. Очень серьезный трансфер для нашего клуба маленького. Он должен стать столпом обороны, отцом "Черномором", его опыт должны перенять наши молодые ребята.

Рома Карасюк – несколько сезонов мы его пытались забрать из венгерского плена, но нам никак не удавалось это сделать. Этот год стал удачным. Он играл в клубах Западной Украины - за Волынь, Верес, теперь Рух.

Андрей Борячук – немного таких нападающих в Украине. Молодой, но уже имеет опыт. Он поиграл в Шахтере, ему давали шансы, возможно, где он ими не в полной мере воспользовался. Это его уже второе возвращение в Украину, хочется, чтобы оно стало глотком воздуха, он сумел реализовать свой потенциал в нашем клубе", – сказал Лапицкий для ТК Футбол.

После 13-ти туров УПЛ Рух расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.

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