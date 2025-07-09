Рух и Черноморец провели товарищескую игру в рамках подготовки к сезону 2025/26. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Рух – Черноморец – 1:0

Гол: Квас, 13

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Украинские клубы продолжают активно готовиться к старту следующего сезона. Львовский Рух провел спарринг с одесским Черноморцем. Минимальную победу оформили подопечные Ивана Федыка благодаря забитому мячу Константина Кваса на 13-й минуте.

Это была третья игра Руха после возвращения Ивана Федыка на должность главного тренера взрослой команды. Ранее львовяне проиграли тернопольской Ниве (1:2) и сыграли в ничью с Агробизнесом (1:1). Следующую товарищескую игру Рух проведет 10 июля против новичка УПЛ – Эпицентра.

А Черноморец с Александром Кучером и в дальнейшем будет готовиться к старту сезона в Первой лиге. Следующий спарринг "моряки" проведут против Оболони 16 июля.

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