"Рух официально обращается в Министерство иностранных дел Республики Молдова и аппарат президента Республики Молдова по ситуации, которая сложилась с игроком нашего клуба Бабукарром Фаалом.

Легионер Руха не может прибыть на сборы команды – известна причина

Сейчас гражданин Республики Гамбия Бабукарр Фаал не может попасть в Украину из-за ряда бюрократических требований, которые не позволяют игроку пересечь границу в Молдове. Это необходимо, чтобы транзитом через эту страну попасть в Украину. Поскольку наши страны имеют дружеские и добрососедские отношения, Движение просит учесть сложную ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине и предоставить Бабукарру Фаалу необходимую юридическую помощь.

Бабукарр Фаал является официально зарегистрированным игроком Рух, имеет вид на жительство в Украине. Команда требует его пребывания на базе клуба для выполнения контрактных обязательств. Сам игрок также заинтересован в том, чтобы как можно быстрее прибыть в расположение клуба и пройти учебно-тренировочные сборы в составе Руха.

Поэтому Рух просит ответственные органы посодействовать в решении этого вопроса и помочь игроку нашего клуба попасть на территорию Украины. Все необходимые финансовые расходы на трансфер игрока и юридические потребности клуб готов взять на себя", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее стало известно, что Фаал не может приехать в Украину из-за визовых проблем.

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