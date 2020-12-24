"В видеоматериале, опубликованном на клубном YouTube-канале, президент Ингульца позволяет себе бездоказательные утверждения в адрес Руха и других клубов УПЛ относительно причастности к нечестной игры.

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Этими словами, господин Поворознюк не только пиарится за счет других клубов, но и наносит прямой ущерб репутации клубам, в том числе и нашему.

Футбольный клуб Рух уже направил письмо в Комитет этики и честной игры с просьбой открыть производство в отношении соответствия содержания слов Александра Поворознюка и дать оценку таким суждениям", – говорится в заявлении на официальном сайте Руха.

Напомним, ранее Поворознюк отметил, что Ингулец, Динамо и Шахтер – единственные клубы, которые "не платят в кассу".

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