Сербский защитник Милош Стаменкович и украинский полузащитник Андрей Кухарук покинули Рух, сообщает официальный сайт львовской команды.

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Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Напомним, 31-летний Стаменкович выступал за "желто-черных" с сентября 2020 года. За это время успел провести 22 матча (в текущем сезоне – 4 в УПЛ и 2 в Кубке Украины без результативных действий).

26-летний Кухарук присоединился к Руху в августе 2020-го и забил 1 гол в 29 матчах (в текущем сезоне – 7 игр в УПЛ и 2 в Кубке Украины без результативных действий).

Напомним, первый поединок в весенней части сезона Рух проведет против Колосса 28 февраля. Начало встречи в 19:30.

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