Голкипер Роман Мысак покинул Рух, сообщает официальный сайт львовской команды.

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Контракт 29-летнего голкипера с клубом действовал до 30 июня 2022 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, Мысак присоединился к Руху в феврале 2019 года из датского Орхуса в статусе свободного агента. В сезоне 2020/21 провел за львовян лишь 4 матча (3 в УПЛ и 1 в Кубке Украины), в которых пропустил 12 голов. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

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