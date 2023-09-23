Рух объявил о звездной коллаборации с легендой украинского шоу-бизнеса
14:48 - Читати українською
"Желто-черные" пытаются популяризировать свой клуб путем привлечения известных личностей.
Народный артист Украины Степан Гига стал амбассадором Руха. Пресс-служба львовян опубликовала несколько фотографий легенды в клубной футболке, а также совместное фото с игроками Руха и "главным болельщиком" команды Григорием Козловским.
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"Это не сон", – подписал новость львовский клуб, перефразировав строки главного хита Гиги.
Напомним, Рух после 7-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ пятым, набрав 11 очков и игру в запасе. Уже сегодня подопечные Виталия Пономарева сыграют с Шахтером. Начало встречи в 19:00.
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