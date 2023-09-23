Народный артист Украины Степан Гига стал амбассадором Руха. Пресс-служба львовян опубликовала несколько фотографий легенды в клубной футболке, а также совместное фото с игроками Руха и "главным болельщиком" команды Григорием Козловским.

Украинский полуфиналист Евро сделал предложение любимой – романтические кадры

"Это не сон", – подписал новость львовский клуб, перефразировав строки главного хита Гиги.

Напомним, Рух после 7-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ пятым, набрав 11 очков и игру в запасе. Уже сегодня подопечные Виталия Пономарева сыграют с Шахтером. Начало встречи в 19:00.

Рух – Шахтер: анонс матча УПЛ