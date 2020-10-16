Ряды "желто-черных" пополнили защитники Роман Гагун и Давид Зец, а также полузащитник Остап Притула. О деталях их контрактов не сообщается.

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Роман Гагун перешел из Агробизнеса в Рух, где выбрал себе 2-й номер. Также защитник уже успел сыграть за львовян в товарищеском матче против Вереса. Другой защитник Давид Зец, который будет выступать под 6-м номером, является воспитанником словенского ФК Триглав и выступает за молодежную сборную своей страны. Хавбек Остап Притула выбрал 10-й номер. Он известен по выступлениям за Карпаты.

Заметим, уже в субботу, 17 октября, Рух сыграет с Динамо в рамках 6-го тура УПЛ. Начало в 17:00.

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