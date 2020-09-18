Рух продолжает комплектовать состав для выступлений в элитном дивизионе.

Новичок УПЛ на своем официальном сайте объявил о подписании двух легионеров – серба Милоша Стаменковича и словенца Эрика Глиги.

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Последним клубом Стаменковича был казахский Иртыш. 30-летний центрбек также имеет опыт выступлений в чемпионате Украины – сезон 2016/17 отыграл за каменскую Сталь. 23-летний левый латераль Глига прошлую кампанию провел за Триглав. Контракты обоих игроков с Рухом рассчитаны на два сезона.

Напомним, львовский клуб начал свои выступления в УПЛ с поражения от Ворсклы (2:5).

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