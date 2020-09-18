Рух объявил о подписании двух легионеров
Рух продолжает комплектовать состав для выступлений в элитном дивизионе.
Новичок УПЛ на своем официальном сайте объявил о подписании двух легионеров – серба Милоша Стаменковича и словенца Эрика Глиги.
Рух – Шахтер: официально утверждена новая дата поединка, который переносили из-за вспышки коронавируса у львовян
Последним клубом Стаменковича был казахский Иртыш. 30-летний центрбек также имеет опыт выступлений в чемпионате Украины – сезон 2016/17 отыграл за каменскую Сталь. 23-летний левый латераль Глига прошлую кампанию провел за Триглав. Контракты обоих игроков с Рухом рассчитаны на два сезона.
Напомним, львовский клуб начал свои выступления в УПЛ с поражения от Ворсклы (2:5).
Шість тренерів УПЛ під загрозою відставки: українські "Сімеоне" та "Нагельсманн" – також у зоні ризику