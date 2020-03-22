Рух не сможет использовать новичков во второй части сезона, – СМИ

Львовский Рух рискует получить серьезные проблемы на вторую часть чемпионата Украины. Конечно, если первенство возобновится после вынужденной паузы.

Лидер Первой лиги не сможет использовать своих многочисленных новичков во второй части сезона 2019/20. Они заявлены на чемпионат ПФЛ, но не имеют права выходить на поле. УАФ не выдает паспорта футболистов, без которого игроки не могут участвовать в матчах, сообщает Ua-Football.

Рух определился с домашним стадионом на случай выхода в УПЛ

Причиной такого решения являются долги Руха перед УАФ. Львовский клуб в 2019 году систематически игнорировал указания ПФЛ об обязательном использовании игровых мячей фирмы Select в домашних матчах. Штраф за каждое нарушение составляет 25 тысяч гривен, а общая задолженность клуба составляет несколько сотен тысяч. Рух на своих поединках использует продукцию Puma, мотивируя это условиями контракта. Интересно, что ранее сообщалось о вероятности подделки данного соглашения.

Таким образом, Рати Ардазишвили, Александр Бандура, Станислав Беленький, Максим Белый, Габриэль, Святослав Козловский, Николай Кухаревич, Марьян Мысык, Юрий Романюк и Тарас Сакив могут остаться без игровой практики до конца текущего сезона.

К слову, весенняя часть Первой лиги должна была стартовать 21 марта, но из-за карантина чемпионат Украины приостановлен на неопределенный срок. После 19-ти туров Рух возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков.

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