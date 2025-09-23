Рух не планирует менять тренера после пяти поражений подряд – источник назвал неожиданную причину
Иван Федык, предположительно, останется на посту наставника львовского клуба.
Руководство Руха продолжает доверять нынешнему тренеру Ивану Федыку, сообщает Sport.ua. Кроме того, пока нет желающих возглавить клуб, который оказался на "дне" турнирной таблицы.
После продажи целого ряда ключевых игроков, других футболистов Руха преследуют травмы. Марко Сапуга получил повреждение задней поверхности бедра и выбыл на долгий срок, а Денис Пидгурский из-за повреждения пропустил матч с ЛНЗ (0:1).
Напомним, Рух проиграл пять последних матчей в УПЛ. Сейчас "желто-черные" занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
