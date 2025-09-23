Руководство Руха продолжает доверять нынешнему тренеру Ивану Федыку, сообщает Sport.ua. Кроме того, пока нет желающих возглавить клуб, который оказался на "дне" турнирной таблицы.

Победа Пономарева над бывшей командой в видеообзоре матча ЛНЗ – Рух – 1:0

После продажи целого ряда ключевых игроков, других футболистов Руха преследуют травмы. Марко Сапуга получил повреждение задней поверхности бедра и выбыл на долгий срок, а Денис Пидгурский из-за повреждения пропустил матч с ЛНЗ (0:1).

Напомним, Рух проиграл пять последних матчей в УПЛ. Сейчас "желто-черные" занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

ЛНЗ минимально победил Рух – Пономарев продлил рекордную проигрышную серию своей бывшей команды