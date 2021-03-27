Львовский клуб стал на тропу сотрудничества с международными футбольными компаниями.

Рух заключил меморандум о сотрудничестве с компанией City Football Group, которая владеет рядом футбольных клубов, в том числе и Манчестер Сити. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

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Соглашение в дальнейшем предусматривает развитие спортивных технологий и тренировочных методологий на профессиональном и детско-юношеском уровнях. В ближайшее время, когда улучшится эпидемическая ситуация в Украине и Великобритании, стороны планируют рабочие визиты друг к другу.

Интересно, что накануне Рух совершил трансфер Николая Кухаревича во французский Труа. Этот клуб, кстати, тоже входит в City Football Group.

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