Рух переживает серьезный кризис, не зная вкуса побед уже 7 матчей кряду, поэтому отступать подопечным Виталия Пономарева было некуда. В свою очередь Верес тоже не роскошествовал победами, однако и не проигрывал – в последний раз команда Олега Шандрука уходила с поля без очков еще 15 сентября.

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Уже на старте встречи Квасница прямой ногой пошел на Кожухаря, заработав "горчичник". А на 6-й минуте Верес вышел вперед: Ледвий отдал передачу на Пидгурского, того запрессинговал соперник, сумел отобрать мяч и Дахновский попал в левый угол ворот. Через мгновение Виталий едва не оформил дубль, пробивая с разворота с близкого расстояния после прострела Степанюка – Ледвий в прыжке потянул.

Рух первую плюс-минус опасную атаку разогнал лишь в середине тайма – после кросса Квасницы Карабин пробил выше ворот. В ответ Верес удвоил свое преимущество. Степанюк пасом на левый фланг отправил в забег Дахновского, тот прошел через полполя и отдал поперечную передачу на Луана – бразилец переложил под удобную ногу и из-под Романа точно пробил в дальний угол.

На 32-й минуте Дахновский убежал один на один и пытался перебросить мяч через Ледвия, но немного перестарался и сфера прошла над перекладиной. Федору не хватило совсем немного, чтобы поразить дальнюю девятку – мяч пролетел выше. На последней минуте Ледвий едва не привез себе третий гол, выйдя чуть ли не к центру поля, но продемонстрировал великолепную игру ногами и выбил мяч.

После перерыва Сыч брутально сорвал перспективную контратаку Вереса, толкнув в спину Дахновского, но даже не получил желтой карточки. Пастух имел шанс сократить отставание Руха, однако после Федора со штрафного головой пробил мимо дальней штанги. Верес отдал инициативу сопернику, играя на сохранение счета и удачно разрушал все попытки львовян забить.

Победа позволила Вересу набрать 15 очков и подняться на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, потеснив Рух на ступень ниже.

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