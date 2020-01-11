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Рух может усилиться игроком СК Днепр-1

11 января 15:00 481 Читати українською
Рух может усилиться игроком СК Днепр-1
Юрий Романюк / Фото из открытых источников

Первая лига может пополниться очередным футболистом из высшего дивизиона страны.

Полузащитник СК Днепр-1 Юрий Романюк может продолжить свою карьеру в составе лидера Первой лиги Руха, сообщает Footboom. Накануне днепровский клуб анонсировал, что команду покинут четверо игроков, среди которых и 22-летний Романюк.

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Напомним, Юрий дебютировал во взрослом футболе в составе луцкой Волыни в 2014 году. В 2018-м он перешел в одесский Черноморец, откуда перебрался в СК Днепр-1. В текущем сезоне провел за днепровскую команду 5 поединков, в которых результативными действиями не отличался.

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Теги
Первая лига СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Романюк Юрий Романюк Рух Рух
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