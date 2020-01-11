Рух может усилиться игроком СК Днепр-1

Первая лига может пополниться очередным футболистом из высшего дивизиона страны.

Полузащитник СК Днепр-1 Юрий Романюк может продолжить свою карьеру в составе лидера Первой лиги Руха, сообщает Footboom. Накануне днепровский клуб анонсировал, что команду покинут четверо игроков, среди которых и 22-летний Романюк.

Рух лишен возможности регистрировать новых игроков

Напомним, Юрий дебютировал во взрослом футболе в составе луцкой Волыни в 2014 году. В 2018-м он перешел в одесский Черноморец, откуда перебрался в СК Днепр-1. В текущем сезоне провел за днепровскую команду 5 поединков, в которых результативными действиями не отличался.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?