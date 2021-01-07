Команда Ивана Федыка близка к тому, чтобы вернуть в свой состав бывшего футболиста.

Рух может усилиться чемпионом Беларуси

Львовская команда близка к подписанию защитника Ивана Лобая, сообщает издание Sportarena.

24-летний защитник – воспитанник Карпат. За главную команду "львов" провел 56 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последним клубом украинца был эстонский Нымме Калью, где в 27 матчах Иван забил три гола. Контракт с прибалтийцами действовал до 31 декабря 2020 года – поэтому ныне украинец находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Лобай в свое время уже играл за Рух: в сезоне 2018/19 он провел 16 матчей за львовский клуб на уровне Первой лиги.

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