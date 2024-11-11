Как стало известно Футбол 24, на просмотр в Рух прибыл экс-форвард Сассуоло. Речь идет о Брайане Оддеи.

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Последним клубом 22-летнего ганца была Дунайска Стреда, однако в Словакии он впечатления так и не произвел.

Напомним, Оддеи – воспитанник Сассуоло, где и начал профессиональную карьеру в январе 2021 года. Отправлялся в аренду в Кротоне и хорватский Рудеш. В январе 2024 года перебрался в Дунайску Стреду, которую покинул летом в статусе свободного агента и с тех пор находится без команды. Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.

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