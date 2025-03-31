Рух в случае вылета от киевского Динамо в 1/4 финала Кубка Украины может уволить главного наставника львовского клуба. Об этом заявил журналист Владимир Крамар в авторской программе Игоря Бурбаса на Youtube.

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"Во Львове ходят слухи, что Пономарева в случае поражения от Динамо в Кубке могут убрать. Наверное они поняли, что с Пономаревым команда уже ничего нового не добьется. Не знаю, кто правда вместо него может прийти, я вижу среди вариантов только наставника Руха-2 Ивана Федыка", – сказал Крамар.

Добавим, что матч 1/4 финала Кубка Украины между Динамо и Рухом состоится 2 апреля. До этого команды уже встречались 29 марта в матче 22 тура УПЛ. Тогда киевляне уверенно победили 2:0.

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