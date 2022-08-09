Расскажу вам такую ​​историю. Недавно бельгийский Кортрейк выходил на Рух с предложением о приобретении Алексея Сыча. Первое предложение – 500 тысяч евро плюс 30% от следующего трансфера.

Рух просил у Шахтера 11 млн долларов за двух украинцев

На что Рух сказал: "30% – это нормально. Но не 500 тысяч, а 3 миллиона. Три миллиона и 30% от дальнейшей продажи.

Алексей Сыч остается игроком Руха", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Ранее 21-летним защитником и его одноклубником Марком Сапугой интересовался Шахтер, но львовский клуб захотел 11 млн долларов за двух футболистов.

К слову, Transfermarkt оценивает Алексея Сыча в 400 тысяч евро. Воспитанник Карпат, который может сыграть в защите и полузащите, перешел в Рух год назад. За "желто-черных" сыграл 16 матчей, результативными действиями не отмечался.

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