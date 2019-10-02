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Рух минимально уступил Мариуполю и вылетел из Кубка Украины

20:14 70 Читати українською
Рух минимально уступил Мариуполю и вылетел из Кубка Украины
Рух минимально уступил Мариуполю и вылетел из Кубка Украины

Состоялся заключительный матч 3 предыдущего раунда Кубка Украины, в котором перволиговый Рух принимал представителя элитного дивизиона – Мариуполь.

 

Кубок Украины, 3-й предварительный раунд

Рух – Мариуполь – 0:1

Гол: Горбунов, 76

Удаление: Антви, 77 (Рух)

Матч отметился невероятным напряжением и борьбой, однако отнюдь не зрелищностью. Команды не хотели рисковать и уделяли больше внимания обороне своих ворот, что вылилось в довольно пресный первый тайм.

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Рисунок игры не претерпел кардинальных изменений во второй половине. Много столкновений, плотная игра в защите и скромные атаки в исполнении обеих команд. Судьбу путевки в следующий этап решил единственный гол Горбунова – хавбек Мариуполя прекрасно выполнил штрафной удар с 25-и метров и вывел приазовцев вперед.

Леонид Кучук попытался исправить ситуацию, выпустив Эрнеста Антви вместо Даниила Кондракова. Впрочем, ганец явно вышел на поле с чрезмерным желанием и уже через несколько десятков секунд был удален за нелепый удар в плечо Яворского. Отыграть отставание в меньшинстве оказалось для Руха невыполнимой задачей – поражение 0:1 и вылет из Кубка.

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Рух - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Кубок Украины Рух Рух
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