В воскресенье, 24 августа, состоялся ряд поединков 1/32 финала Кубка Украины. Счета и обзоры матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/32 финала

Колос Полонное – Нефтяник – 0:0 (4:1 по пенальти)

Кормил – Рух – 1:2

Гол: Полюга, 53 – Фаал, 73, Клайвер, 81

Нива В – ЮКСА – 1:3

Голы: Кольчин, 56 – Фого, 19, 25, 90+1(пен.)

Ужгород – ФСК Мариуполь – 1:2

Голы: Емере, 54 – Сидоренко, 24, 28

Колос Полонное встречался с Нефтяником из Долины, где основное время не выявил сильнейшего, поэтому все решалось в серии пенальти. Там более хладнокровными оказались футболисты Колоса, которые и прошли дальше.

В другом матче любительский Кормил дал бой львовскому Руху. Хозяева даже открыли счет благодаря точному удару капитана Полюги на 53-й минуте, однако опыт соперника взял верх. Сначала Фаал сравнял счет, а затем Клайвер забил победный мяч, принеся львовянам выход в следующий раунд.

Далее Нива из Винницы встречалась с ЮКСА. Хозяева свой гол забили на 56-й минуте благодаря точному удару Кольчина, но соперник до этого уже дважды отмечался – Фого забил на 19-й и 25-й минуте, а на 90+1 оформил хет-трик, забив с пенальти. Поэтому ЮКСА идет дальше.

Ужгород принимал ФСК Мариуполь. Ужгородцы сумели забить мяч на 54-й минуте – отличился Эмере, тогда как гости дважды поражали ворота соперника на 24-й и 28-й минутах благодаря Сидоренко, который оформил дубль. Матч так и завершился 1:2 в пользу гостей.

