Рух дозаявил четырех футболистов на текущий сезон Премьер-лиги.

Карпаты попрощались с 13-ю игроками

Как сообщает официальный сайт УПЛ, в списке команды Ивана Федыка появились новые фамилии. Защитник Роман Гагун перебрался из Агробизнеса, где провел четыре поединка в текущем сезоне Первой лиги и отметился двумя голами. Еще трио игроков присоединилось к Руху из Карпат – это защитник Виталий Роман, хавбек Василий Рунич и форвард Ярослав Карабин.

Заметим, что Рух не слишком удачно начал дебютный сезон в УПЛ – после пяти туров команда расположилась на предпоследней строчке, имея в своем активе лишь 2 ничьи.

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