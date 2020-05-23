"Рух достоин играть в Премьер-лиге": Де Пена рассыпался в комплиментах львовской команде

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился мыслями относительно контрольного поединка против перволигового Руха (0:0).

"Мы встретились с хорошим соперником, игра с которым позволила увидеть, на каком этапе мы сейчас находимся. Конечно, не все давалось легко, ведь это была первая игра за очень долгое время. Мы продолжаем готовиться, тренируемся каждый день и приложим все усилия, чтобы выполнить те минимальные задачи, которые перед нами стоят на данном этапе – финишировать на втором месте в Премьер-лиге и выиграть Кубок Украины.

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Думаю, Рух уже достоин играть в Премьер-лиге. Они показали хорошо организованную командную игру, видно качественную работу их тренера. Каждый игрок знает, какие функции он должен выполнять на поле, и вся команда знает, как действовать в той или иной ситуации. Футболисты Руха хорошо сыграны между собой. Думаю, Рух выйдет в Премьер-лигу, и в следующем сезоне нас ждут хорошие матчи с непростым соперником", – сказал Де Пена в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, в первом, после долгой паузы, поединке Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с лидером Первой лиги львовским Рухом.

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