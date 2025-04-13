Бывший судья ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче 24-го тура УПЛ между Рухом и Александрией (1:1).

"На 76-й минуте при ничейном счете игрок Александрии Козак пробивал в створ ворот, но на пути мяча оказалась правая рука стопера хозяев Дидыка, прижатая к туловищу. Тут все согласно правилам.

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Однако дальше мяч срикошетил в вытянутую левую руку и опустился на газон. Это уже нарушение и львовяне должны были быть наказаны 11-метровым. Однако арбитр Афанасьев почему-то не обратил внимание на завершение этого игрового эпизода и игру рукой в штрафной площадке не зафиксировал. По неизвестным причинам не посоветовал ему исправить ошибку и арбитр VAR Райда", – сказал в комментарии Sport.ua.

Напомним, потерянные два очка Александрии в матче с Рухом могут стоить команде Руслана Ротаня чемпионства – отставание от Динамо достигло уже 6 очков.

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