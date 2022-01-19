Рух договорился о двух спаррингах с украинскими командами
08:56 - Читати українською
Львовский Рух начнет подготовку ко второй части сезона в Украине.
"Желто-черные" договорились о товарищеских матчах с представителями чемпионата Львовской области, сообщает официальный сайт Руха.
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Соперниками станут Кормил Давыдов и стрыйская Скала. Оба поединка состоятся 22 января: игра с Кормилом в 11:00, а со Скалой – начало в 13:30.
Отмечается, что 29 января Рух проведет новые спарринги, соперники будут объявлены позже. Уже 30 числа "желто-черные" отправятся в Турцию на второй этап зимних сборов.
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