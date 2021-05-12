"У меня был годовой контракт аренды с Заглембе, но зимой поступило предложение от Руха – меня хотел видеть в команде Юрий Бакалов. Я согласился, разорвал договор с поляками и переехал во Львов, тоже на год оформили аренду.

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Буквально через два месяца забирают главного тренера Бакалова и ставят Федыка. Он сделал ставку на других футболистов – я буквально за семь матчей сыграл около 30 минут, что не могло меня устраивать. В разговоре с ним я спросил, какие у меня перспективы: потому что тогда уже подходила к завершению Первая лига и был еще шанс, возможно, разорвать контракт, вернуться назад, или он скажет, что на меня рассчитывает. Разговор был непонятной, так как на мой вопрос, почему я не играю и рассчитывает ли на меня тренер, я услышал минуту молчания и ответ: "Ну не знаю". На этом наш диалог закончился. Впоследствии он добавил, что хочет доиграть Первую лигу теми игроками, которые начинали. Это была одна из причин, почему я остался дальше. Я поверил его словам, но дальше играли все, кроме меня.

Буквально за восемь или десять дней до закрытия трансферного окна генеральный директор Руха Игорь Дедышин передал, что они хотят разорвать со мной контракт. С августа мне не платили деньги. Всем давали, кроме меня. Тогда, а это было в конце сентября, набежала уже достаточно солидная сумма. Они предложили мне разорвать контракт и отдать от суммы, которую были должны, примерно 30%. Я не согласился. Ведь у меня не было возможности вернуться обратно в Дунайскую Стреду из-за разрыва контракта. Получалось, что мне надо было вернуться, тренироваться и тоже не получать заработную плату, потому что у них уже был лимит на легионеров.

Когда отказался – услышал в ответ, что мне не будут платить зарплату и я буду тренироваться с дублем. Пришлось обращаться в Палату разрешения споров, благодаря которой мне удалось получить деньги за два месяца. В январе этого года я получил письмо от Палаты с сообщением, что у них завершились полномочия и рассмотрение моего дела будет продолжено после утверждения нового состава. После этого письма до сих продвижения в деле нет. Рух до сих пор не вернул мне заработанное", – рассказал Беленький в комментарии BF.

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