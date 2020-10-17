Львовский Рух принимает киевское Динамо в матче 6-го тура УПЛ. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Рух – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Игру показывает телеканал "Футбол 1". Поединок пройдет без зрителей, хотя хозяева продавали билеты и заманивали на стадион бесплатными стрижками. Команда Луческу делит первую строчку с Ворсклой (по 11 очков), но опережает полтавчан по дополнительным показателям. Рух, набрав лишь 2 пукнта, находится на предпоследней позиции в турнирной таблице УПЛ.

Рух – Динамо: анонс матча УПЛ

Составы команд:

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменкович, Глига – Мартынюк, Брикнер – Русин, Бойчук, Климчук – Кондраков

Запасные: Мысак, Гагун, Федорчук, Притула, Мысык, Белый, И. Бойчук, Кухарук, Кухаревич

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Родригеш, Вербич