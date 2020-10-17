Рух в Первой лиге прошёл через кучу проблем и репутационных потерь, чтобы попасть в УПЛ, однако пока позитива от такого левел-апа немного. Львовяне за пять матчей набрали всего два очка, потерпев три поражения (от Ворсклы, Десны и дубля Колоса) и расписав ничью со Львовом. Во всех своих поединках дебютанты выглядели очень слабенько – но подопечным Ивана Федыка удалось настроиться на Шахтер, по классной игре едва не победив дончан дома. Впрочем, учитывая проблемы нынешних "горняков", это уже не выглядит невероятным достижением. Пока эта ничья остаётся лучом надежды – мол, если дали такой бой чемпиону, то и всем остальным соперникам будет тяжело.

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Впрочем, реальность печальна. Рух идёт предпоследним по среднему весу удара (0,084 xG) и точности передач (80%), держит самый высокий показатель допущенных ударов по собственным воротам в УПЛ (75), редко входит в штрафную соперника и выигрывает только половину единоборств. Вообще, по большинству статистических показателей львовяне плетутся у дна турнирной таблицы – собственно, они и по очкам занимают тринадцатую строчку. Неудивительно, что на таком фоне появились слухи о переговорах с Юрием Вернидубом. Пока они ничего не дали, но сигнал для Ивана Федыка очевиден.

Динамо сильно восхваляли после выхода в Лигу чемпионов, но ничья с Зарей в крайнем туре быстро напомнила киевлянам, кем они являются. На самом деле, матч был не таким уж и провальным – да, "бело-синие" забили всего один гол, не наиграв на что-то большее, однако команда старалась входить в штрафную через передачи и перемещения, а также не проиграла единоборства. Луганчане же бегали на грани второй и третьей зон, сравняв счёт благодаря случайному голу с дистанции (Бущан должен был его брать). Впрочем, стоит отметить, что и с вторым полутопом – Десной – динамовцы сыграли вничью.

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Динамо пока просто далеко от идеала. Мирча Луческу дал своей команде больше организации, требует долгой подготовки атак и старается избегать большого количества переходных фаз с открытыми зонами за спиной. Иногда матчи киевлян выглядят скучно, но в целом образ мыслей румына рационален – но очень зависим от исполнителей. Особенно игра "бело-синих" страдает без Буяльского, разумно атакующего зоны по всему полю и связывающего все линии на поле. Центрбекам трудно под прессингом, у Андриевского есть проблемы с адаптацией на поле, а Шапаренко несколько нестабилен. Не впечатляет эффективностью и Вербич, хотя именно он забил спасительный гол в последнем поединке. Впрочем, эти проблемы более важны для матчей ЛЧ, а вот на встречи с командами вроде Миная или Руха класса Динамо хватает с головой.

Кадровая ситуация

Лазарет у Руха пуст, но команда не может рассчитывать на Парамонова и Калюжого – у Вадима дисквалификация, а Иван не сыграет по условиям аренды. Кроме того, во время паузы на международные матчи клуб прекратил сотрудничество с Эрнестом, Ардазишвили, Синицей и Сиднеем. Зато львовяне подписали сразу семерых новичков, но имена некоторых из них вряд ли что-то скажут даже журналистам.

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Динамо пока не могут помочь Бурда и Тымчик – первый улетел восстанавливаться аж в Сербию, а второй только начал беговую работу. Зато вернулись в общую группу Буяльский и Супряга, но вопрос об их выходе в старте остаётся открытым. Мирча Луческу вряд ли захочет рисковать лидерами перед матчами ЛЧ, да и отдых сборникам нужно предоставить – тренер точно проведет ротацию.

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха – Мартынюк, Федорчук – Мысык, Брикнер, Климчук – Кухаревич

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цитаишвили, Дуэлунд, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рух не забивал только в одном из пяти матчей, а сегодня команда Ивана Федыка будет чрезвычайно мотивирована – таким образом, есть смысл поставить на гол в ворота Динамо. Киевляне же вряд ли будут выдавать свой максимум перед выступлениями в ЛЧ, поэтому погром кажется маловероятным.

Впрочем, хотя бы ничью львовянам добыть будет очень трудно – класс команд несопоставим. Подопечные Мирчи Луческу сильнее на несколько порядков, поэтому сегодня стоит ожидать уверенной победы гостей. Любой другой результат станет сенсацией.

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