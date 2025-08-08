Перед стартом нового сезона многие эксперты прогнозировали Руху борьбу за выживание. Слишком уж масштабными были кадровые потери львовян – команду покинули Климчук, Дидык, Карабин, Ледвий, Горин, Рябов и Ременяк, а также тренер Виталий Пономарев. В СМИ судачат и о возможном трансфере Слюбыка, а Романа будто бы собирается арендовать Лехия.

На замену пришел только 22-летний центрхав Вайляну, а уже на этой неделе к "желто-черным" присоединился правый фулбек Копина. Впрочем, даже после таких пертурбаций состав Руха выглядит более чем достойно – пострадала только его глубина. Эта основа точно должна была бы завершать в топ-10. Вот только вытянуть сезон 13-14 футболистами (преимущественно молодыми) будет крайне трудно.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го туру УПЛ 2025/26 між Рухом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 7,80. На тріумф киян фахівці дають 1,54.

Тем не менее, новый главный тренер – Иван Федык – решился на структурные изменения в игре команды. После поединка с СК Полтавой он постоянно подчеркивал игру между линиями, а билд-ап и выход из-под прессинга начали строить через короткий пас. Получалось так себе, в чем признался сам коуч. Дебютант УПЛ остановил продвижение кучей единоборств и фолов, разбирая львовян 1-в-1.

Рух все же победил. Однажды удалось хорошо атаковать глубину, запустив лонгбол на ход вингеру Кители (его последующий прострел в собственные ворота срезал Мисюра). Второй гол забили на индивидуальном мастерстве и игре в большинстве. При этом полтавчане создали достаточно, чтобы привезти из Львова ничью. Все это не добавляет позитива перед встречей с Динамо.

Особых объяснений, почему киевляне сильнее Рух, давать не надо. Достаточно посмотреть скучный матч Руха в первом туре, где против дебютанта УПЛ создали 2-3 момента и едва не потеряли очки. Подопечные Александра Шовковского дадут на порядок выше темп единоборств, а использовать глубину динамовцы умеют лучше всего в Украине.

Именно так все выглядит в теории. Реальность же не такая оптимистичная для "бело-синих". Во встрече с Вересом киевляне не только создали мало острых эпизодов, но и тотально провалились в интенсивности дуэлей. Чемпион стал только вторым с конца по этому показателю в 1-м туре.

Наиболее показательными эпизодами стали проигранные дуэли фулбеку Стамулису. Похожие ситуации возникали на разных участках.

Кроме того, матч с Вересом подсветил проблему разрывов между линиями, через которые разгонялись контратаки соперника. Они прослеживались даже в противостоянии с Хамруном. Александр Шовковский во встрече против Пафоса попытался сыграть с двумя опорниками, и вообще уделил большое внимание балансировке атак – но и это не помогло. Гол и еще три острых момента киприотов прилетели с контрвыпадов.

Рух же в предыдущем туре стал вторым после Полтавы по темпу дуэлей. Игроков для выбегания на пространство здесь достаточно, а на острие есть коренастый центрфорвард Фаал. Защитники Динамо как ошибались при обороне штрафной, так и будут ошибаться – а значит львовяне способны создать серьезные проблемы.

Тем более, что Динамо придется проводить ротацию. Основа "бело-синих" и так сыграла два матча подряд, что нетипично для Александра Шовковского – и ее придется выпускать на Кипре в среду. Четыре матча за неделю лидеры не вытянут, хотя тотального дубля ждать не следует. Между тем, даже у основы есть проблемы со взломом средних и низких блоков.

Вот только чемпион имеет достаточно сильных резервистов, а при необходимости на поле выйдут и гвардейцы. Иван Федык же освежить команду после перерыва не сможет. Руху придется тратить слишком много сил, поэтому моменты у ворот Гереты будут – рано или поздно. Вопрос только в количестве и реализации своих возможностей. Рух тоже должен что-то создать.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга – Рубчинский, Торрес

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Герета – Роман, Слюбык, Холод, Лях – Пидгурский – Клайвер, Пастух, Притула, Алмазбеков – Фаал

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо, тотал меньше 2,5

Команда Александра Шовковского является фаворитом противостояния. Если бы Рух имел широкую скамейку и продемонстрировал во встрече с Полтавой немного больше, чем бицца-бороцца – можно было бы задуматься о сенсации. Без этого Динамо кажется слишком сильным для львовян.

Как ни крути, но Буяльский, Шапаренко, Ванат делают разницу. Сюда же можно добавить Михавка, да и Волошин начал сезон здорово. Они и сломали Верес неделю назад, хотя игра была тяжелой. Кроме того, даже позорно низкой интенсивности Динамо в дуэлях хватило, чтобы ровенчане потеряли темп после 15-й минуты.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, можно прогнозировать победу "бело-синих" во Львове. Рух точно способен дать бой, поэтому встреча будет крайне непростой – о каких-то разгромах мечтать нереально. Сегодня стоит ожидать на тотал меньше 2,5. Почему-то кажется, что хотя бы один из голов киевляне проведут после перерыва.

"Клюнул на пустую консервную банку": Телесненко – о стеснительности Динамо, чуйке Протасова и почему надо одолеть Пафос