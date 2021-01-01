Украинские защитники Александр Мигунов и Алексей Ковтун покинули брестский Рух, сообщает официальный сайт белорусской команды. Контракты с обоими футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Экс-тренер Металлиста 1925 Демченко возглавил грузинский гранд

Напомним, Мигунов присоединился к Руху в марте 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Ковтун также стал новобранцем команды в марте. Он вошел в историю брестского клуба как автор первого гола в Высшей лиге Беларуси. В общем провел за Рух 19 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

К слову, Рух завершил чемпионат Беларуси на 8 строчке, набрав 44 очка. От лидера – солигорского Шахтера – брестский клуб отстал на 15 пунктов.

Уперше за 82 роки: чому одразу два легендарні клуби Південної Америки йдуть на дно