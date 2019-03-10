Рух арендовал у Карпат Вербного

Защитник Карпат Назарий Вербный продолжит карьеру в винниковском Рухе.

Воспитанник Карпат будет выступать за Рух на правах аренды, которая рассчитана на полтора года, сообщает пресс-служба львовян.

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Отмечается, что футболист уже выступал за винниковский клуб в 2017 году, сыграв 10 матчей и забив 3 гола.

В нынешнем сезоне в активе Вербного 8 поединков в УПЛ, в которых он результативными действиями не отличался.

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