Рух – Заря

Рух провалил первую часть чемпионата, одержав дебютную победу в УПЛ только перед зимней паузой. Клуб отреагировал на провал несколькими громкими трансферами, но они не принесли успеха – новички просто не заиграли (звездный Сигурдссон уже успел привезти глупый гол), а в пяти матчах во втором круге команда победила только раз. "Жертвой" стал Колос, который за несколько минут до своего поражения мог выиграть, а три очка львовянам принес дальний удар Кухаревича на последних секундах.

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От Десны, Динамо и Шахтера подопечные Ивана Федыка получили три поражения с суммарным счетом 0:9, но с Ворсклой в феврале они расписали справедливую ничью. Правда, нынешняя Ворскла тоже далека от идеала, поэтому сейчас можно уверенно говорить только об уязвимости Руха перед лучшими командами УПЛ. Под их интенсивным темпом и высоким прессингом "желто-черные" рано или поздно начинают разваливаться. Если же соперник не находится в идеальной форме, то возможны различные варианты.

Заря в начале марта была тем коллективом, с которым Руху ничего не светит. Луганчане без особых усилий разбивали середняков, громили аутсайдеров и побеждали Шахтер в меньшинстве, стартовав из пяти подряд побед после зимней паузы. Подопечные Виктора Скрипника демонстрировали высокую интенсивность и классно прессинговали, а небольшое количество моментов "мужики" компенсировали высокой реализацией. Такой футбол резко вывел Зарю в фавориты борьбы за бронзу. При этом команда еще и имела хорошие шансы на серебряные медали.

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Впрочем, в последних двух турах луганчане разочаровали, получив поражение от Динамо и затем проиграв Колосу. При этом плохо выглядели не только результаты – само содержание игры Зари не впечатлило. Этим сразу воспользовались конкуренты – Ворскла, Десна и Колос приблизились на дистанцию ​​от одного до трёх зачетных баллов. Конечно, у "мужиков" есть матч в запасе, но лимит ошибок у команды приближается к нулю. Осечка с Рухом в таких условиях просто недопустима. Луганчанам необходима уверенная победа.

Кадровая ситуация

Травмированные: Русин (под вопросом) – Шевченко (под вопросом)

Дисквалифицированы: Кочергин (Заря)

Ориентировочные составы на матч Рух – Заря

Рух: Мысак – Гагун, Белый, Зец, Стаменкович – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Кухаревич

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунинью – Иванисеня – Назарин, Юрченко, Хомченовский – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рух достойно выглядит на фоне проблемных середняков или себе подобных команд, но с мотивированными соперниками уровня Зари или Десны в текущем сезоне львовяне играют очень слабо. К тому же, Рух пропускает голы в течение семи матчей подряд, причем много – в среднем по два гола за игру. Именно поэтому говорить о какой-то победе над Зарей сегодня не имеет смысла. Не тот уровень.

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Возможно, подопечным Ивана Федыка удастся зацепиться за очки, ведь в последних двух турах луганчане не впечатляли. Впрочем, сейчас команде Виктора Скрипника уже некуда отступать – еще одна осечка может оставить "мужиков" без третьего места. Да и Рух, при всем уважении, пока не столь мощный, как Колос и Динамо. Очевидно, именно поэтому букмекеры не верят даже в ничью, выставляя на нее очень высокий коэффициент.

Учитывая вышеуказанные факторы, можно прогнозировать непростую, но заслуженную победу Зари.

Мариуполь – Ингулец

Если бы не было Олимпика, то Мариуполь с легкостью выиграл бы награду "Регресс года в УПЛ". Если в первом круге азовцы чередовали ничьи с победами и поражениями и держались в середине таблицы, то зимой команда "поплыла" капитально. После кубкового поражения от Вереса подопечные Остапа Маркевича не выиграли ни одного из восьми следующих матчей чемпионата, проиграв в шести из них. Обидно, ведь в большей части поединков коллектив демонстрировал симпатичный футбол. Молодость, детские ошибки и невезение тянут Мариуполь вниз.

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Хуже всего то,что азовцы почти все матчи в текущем сезоне провели на выезде, ведь обновление газона на своем стадионе затянулось на семь месяцев. Впервые сыграть дома удалось только в предыдущем туре, во встрече против Миная – впрочем, газон оказался настолько слабым, что два футболиста получили повреждения, а голов команды не забили. Даже моментов в этой игре не возникало. Руководство Мариуполя вынуждено было смириться с фактом неготовности своего поля, поэтому домашку с Ингульцом придется провести в Харькове, на ОСК Металлист.

Ингулец после зимней паузы набрал хороший темп. Подопечные Сергея Лавриненко в последних двух турах УПЛ заслуженно переиграли Минай и Александрию, а в предыдущих матчах команда отобрала очки у Колоса с Ворсклой – благодаря этим результатам петровцы поднялись аж на девятую позицию в турнирной таблице. Правда, от зоны вылета их отделяет всего шесть зачетных баллов, поэтому расслабляться рано. Тем более, что по ожидаемым очкам новичок должен идти на предпоследней строчке.

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Ингулец не изменяет своему стилю, навязывая огромное количество единоборств и здорово защищаясь. В последнее время команда прибавила и в атакующей работе, но в целом петровцы продолжают играть в прагматическом русле – на 0:0. В матчах против ослабленных или ненастроенных коллективов этот номер проходит, но СК Днепр-1 и Десна вынесли подопечных Сергея Лавриненко в одни ворота. Впрочем, сегодня соперник у петровцев явно проще.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан – Лупашко, Павлов, Ковалёв, Янаков

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Ингулец

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк – Мишнёв, Танковский – Кащук, Бондаренко, Очеретько – Кулаков

Ингулец: Малыш – Балан, Бен-Салем, Семенко, Квасный – Кучеренко, Шишка – Бартулович, Запорожец, Щедрый – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Ингулец потерял ведущего защитника, но его имя Сергей Лавриненко не раскрывает (поговаривают, что это – Ковалёв). Это проблема, но воспользоваться ею азовцам будет трудно – у них до конца сезона вылетел Сикан. Конечно, есть ещё и Бондаренко, который выглядит откровенно лучшим футболистом из нижней половины таблицы, но он больше продвигает мяч, чем завершает атаки. С последним аспектом у Мариуполя огромные проблемы.

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Петровцы могут взять свое благодаря большому количеству единоборств, в которых молодежь Остапа Маркевича может дать слабину. Впрочем, в поединке первого круга азовцы выдержали это испытание, завершив поединок вничью. Нечто похожее букмекеры прогнозируют и сегодня, выставив большие коэффициенты на победу обеих команд. Соперники равны, а значит вполне вероятна еще одна ничья. Возможно, даже "сухая".

Десна – Олимпик

Десна завершила первый круг УПЛ на третьем месте, но сразу после зимней паузы северяне потеряли его, проиграв Заре. После этого подопечные Александра Рябоконя отобрали очки у Динамо и устроили разгромы Ингульцу с Рухом, но догнать луганчан не удалось даже после двух подряд поражений "мужиков" в последних турах. Черниговцы тоже проиграли дважды подряд, причем болезненно: Шахтер уничтожил их со счетом 4:0, а СК Днепр-1 уверенно победил на стадионе им. Юрия Гагарина (2:0) – это был первый матч Десны в родном городе в новом году.

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Сейчас коллектив держится на пятой позиции, однако отставание от Зари составляет всего два зачетных балла. При этом на бронзовые медали теперь претендуют и Ворскла с Колосом. Это – довольно неприятный факт, ведь северяне по ожидаемым очкам должны идти третьими с хорошим отрывом. Таким образом, сегодня Десна не имеет права на осечку.

Олимпик в первом круге выглядел очень симпатично, но после зимней паузы чемпионат для дончан превратился в настоящий кошмар. Команда проиграла шесть матчей подряд с суммарным счетом 2:13 – причем большая часть поражений произошла уже при Юрие Калитвинцеве. К тому же, из-за "Гельзингейта" клубу запретили проводить поединки на стадионе им. В. В. Лобановского, а самому президенту грозит длительная дисквалификация. Кроме всего, ногу сломал ведущий защитник Цымбалюк. Как следствие, Олимпик упал на одиннадцатую позицию в турнирной таблице, а отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

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Хуже всего, что света в конце тоннеля до международной паузы не было заметно. Команда демонстрировала один из самых слабых футболов в чемпионате. Сейчас остается надежда, что за две недели Юрий Калитвинцев смог подготовить своих подопечных к финальному рывку – дончанам до конца сезона необходимо выдержать всего семь туров. Впрочем, без набранных очков остаться в элите будет почти нереально – даже Львов сейчас начал добавлять в результатах. Таким образом, Олимпику в поединке против Десны необходимо "умирать" хотя бы за ничью.

Кадровая ситуация

Травмированные: Будковский – Цымбалюк

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Десна – Олимпик

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Безбородько

Олимпик: Бетим – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Бенито, Политыло, Завийский, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Десна провалила две последние встречи, но у черниговцев и соперники были сильные. Олимпик пока таковым назвать нельзя – до международной паузы это был безнадежный аутсайдер. Правда, списывать дончан еще не стоит – у них хороший состав, которому просто не хватает организации и околофутбольной стабильности. Первый аспект за две недели без матчей УПЛ Юрий Калитвинцев мог исправить.

Вследствие разрыва во времени трудно сказать, каким сегодня будет Олимпик, но тренерское резюме Юрия Калитвинцева заставляет скептически относиться к шансам на быстрое восстановление силы дончан. Десна же, несмотря на некоторые осечки, остается одной из сильнейших украинских команд. Именно поэтому стоит ставить на победу северян.

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