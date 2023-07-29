Рух в рамках 1-го тура УПЛ 2023/24 сыграет против Зари. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Рух в период летнего межсезонья вел себя очень громко, лоббируя собственное видение УПЛ ТВ. В конце концов, львовяне создали отдельное УПЛ ТВ для себя, на собственном ютуб-канале. Ничего нового.

На трансферном же рынке "желто-черные" почти никак себя не проявили. Команда арендовала Романа Михайлива из Динамо и... все. Ну, почти все. Главным усилением стало возвращение Сыча из аренды в Кортрейке. Зато и серьезных потерь не было – лагерь руховцев покинули Жефферсон Винисиус и Веремеенко.

Виталий Пономарев же получил в свой тренерский штаб двух новых ассистентов. Геннадий Щекотилин возглавлял академию Черноморца и тренировал молодежку СК Днепра-1, а Артем Яшкин работал в академиях Динамо и Руха. Первый будет отвечать за видеоанализ, второй – за индивидуальную работу с футболистами.

В Заре с тренером все намного интереснее. Патрик ван Леувен ушел на повышение в Шахтер, а вместо него луганчан возглавил Ненад Лалатович. За 12 лет он успел потренировать 19 клубов, иногда работая несколько месяцев или даже 16 дней. Коуч славится эмоциональностью и не любит скромности – Ненад заявил журналистам, что из 500 матчей выиграл каждый второй, чем не может похвастаться ни один сербский тренер.

На практике все не так однозначно, но это так. Зато Лалатович, в отличие от многих своих соотечественников, заявляет о вере в украинскую армию, признается в любви к Украине (он когда-то здесь играл) и желает поработать здесь до конца войны – и потом еще 10 лет. Вообще, с Ненадом болельщики не заскучают – да и на поле, в теории, все должно быть весело, ведь серб хочет ставить атакующий футбол.

А вот получится ли у него? Здесь возникают большие сомнения. Заря потеряла почти всех ведущих футболистов. Бражко вернулся в Динамо, Булеца уехал в Заглембе, Шахов отправился в Тобол, а в лазарете остаются Данченко, Бутко, Герреро, Чурко, Кирюханцев и Мацапура.

Усиление пока выглядит скромно. Вместо Бражко пришел Яцык, Викентий Волошин заменит Булецу, а Боль усилит центр обороны – все они арендованы из динамовской U-19. Также удалось подписать бразильского центрбека Жордана, вингера Головкина из Ингульца и нападающего Бугая из Львова. Из аренды вернули Алефиренко, у которого был мощный сезон за Черноморец.

Трансферная кампания выглядит довольно неоднозначно, но это только разговоры. Все покажет футбольное поле. В матче против Руха луганчане имеют прекрасную возможность развеять сомнения.

Кадровая ситуация

Травмированы: Данченко, Бутко, Герреро, Чурко, Кирюханцев, Мацапура (Заря)

Дисквалифицированные: -

Ориентировочные составы на матч Рух – Заря

Рух: Панькив – Сыч, Слюбик, Дидык, Лях – Пидгурский, Сапуга – Соломон-Отабор, Мысык, Рунич – Климчук

Заря: Сапутин – Вантух, Имереков, Батагов, Снурницын – Яцик, Дрышлюк – Русин, Волошин, Алефиренко – Нагнойный

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Первый матч сезона, в котором трудно определить фаворита. Букмекеры уверены в Заре, но это тот случай, где конторы можно обыграть.

Луганчане сырые и несыгранные, чего не скажешь о Рухе. При этом львовяне славятся умением затягивать соперника в трясину и остро контратаковать. Подопечные Ненада Лалатовича точно будут предоставлять пространство, а вот способность вскрывать "автобусы" вызывает вопросы. Почему-то есть ощущение, что в этом матче будет ничья.