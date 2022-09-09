Рух провалил старт сезона, потерпев три поражения с суммарным счетом 1:5. Можно было бы посочувствовать желто-черным, но сочувствовать надо фанатам, которым пришлось просмотреть матчи львовян. Довольно крепкий по кадровому потенциалу коллектив был тотально беспомощным. Даже играя в большинстве против сырого Шахтера в течение часа и держа мяч 60% времени, команда проиграла всю борьбу, сделала 4 касания в чужой штрафной за весь второй тайм и провела 1 попадание в створ при 5 ударах (у "горняков" было 10 ).

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Похожая картина наблюдалась и в других матчах. Рух умеет только делать игру невыносимой для зрителей, ничего не демонстрируя в атаке и плохо выглядя во всех других аспектах. Кто виноват? Леонид Кучук с футболом на 0:0, слишком молодые футболисты, тренеры в Академиях или руководство, которому до сих пор было достаточно сидеть в вип-ложе и наслаждаться статусом? Думать можно долго, а вот наблюдать за поединками руховцев просто больно.

Зато львовяне спокойно отправили Сыча в аренду в Бельгию, не требуя от европейцев уважения и не поднимая ценник до 100 миллионов евро.

Заря же выдала чрезвычайно мощное начало чемпионата, одержав три победы и забив в каждом матче по три гола. Причем соперники были огого – в первом туре разбили Ворсклу Скрипника, а неделю назад переехали Динамо в Киеве (играя в меньшинстве более 30 минут). В кадровом плане тоже все шикарно – луганчане обменяли Кабаева на Русина, а также арендовали Бражко. Оба стартовали с голов в ворота Динамо, причем Назарий еще и ассист отдал (не говоря уже о куче других моментов).

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Внешне все выглядит очень красиво, однако при подробном просмотре можно заметить тревожные тенденции в игре Зари. Команда очень мало создает сама – количество позиционных атак и их острота скудны. В защите слишком много грубых ошибок, да и в единоборствах луганчане слишком часто проигрывают. В каждом из трех поединков на старте чемпионата соперники могли создать камбэк или даже победить, но хорошая реализация пока спасает.

Заря играет без запаса, выгрызая свои победы, однако рано или поздно за это придет расплата. Это возможно даже в поединке с Рухом, хотя сегодня подопечные Патрика фон Леувена выступают безоговорочными фаворитами.

Кадровая ситуация

Травмированные: Билый (Рух)

Дисквалифицированные: Вантух (Заря)

Ориентировочные составы на матч Рух – Заря

Рух: Панькив – Дидык, Слюсар, Холод, Лях – Сапуга, Федорчук – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Заря: Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Смиян – Назарина, Чурко – Кристиан, Булеца, Русин – Нагнойный

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Заря в начале сезона доказала, что проблем с результативностью у команды нет. В тактическом плане картина не так красива, однако какая разница? Рух все равно беспомощен в атаке – "новая оборона Львова" способна только свести игру к "болоту" с кучей единоборств, в которой есть шанс зацепиться за 0:0. Леонид Кучук был бы счастлив, но пока подобная тактика принесла лишь три поражения и один забитый гол.

Заря, при всех нюансах в своей игре, била значительно более сильные коллективы, поэтому есть смысл поставить на уверенную победу луганцев. Конечно, в условиях УПЛ делать какие-то прогнозы трудно, ведь все способны победить всех без крохи логики, однако именно в Рух совсем не верится.

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