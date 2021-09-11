Рух провалил первые два тура в новом сезоне. Иван Федык поплатился за поражения Металлисту 1925 и Ворскле постом главного тренера – вместо него пришел Леонид Кучук, который сразу стартовал с уверенной победы над Вересом. Футболисты после игры были в восторге от нового коуча, однако какого-нибудь ренессанса в футболе львовян не произошло. Уже в следующем матче они в большинстве потеряли победу над Колосом, затем их без сопротивления вынес СК Днепр-1, а дерби против Львова удалось выиграть со счетом 1:0 при двух ударах по воротам за 90 минут и автогол "горожан".

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Словом, Рух на старте сезона разочаровывает, хотя состав позволяет уже сейчас бороться за место в топ-5. Еще несколько таких невыразительных матчей, как в последних турах, и руководство может задуматься над новой отставкой. "Желто-черным" сейчас нужен даже не результат, а просто хороший футбол, на который приятно смотреть. Пока с этим есть проблемы.

Между тем, соперник у львовян серьезный, хотя и не беспроблемный. Заря в начале сезона успела проиграть Александрии и разделить очки с Минаем, а в поединке против кризисного Мариуполя луганчане пропустили аж три гола – столько же они получили в обоих матчах с Рапидом в плей-офф квалификации Лиги Европы. Правда, в ворота азовцев подопечные Виктора Скрипника отгрузили четыре мяча, а венцам в родных стенах забили два. Перед паузой на игры сборных луганчане еще и Ворсклу победили, однако за эту победу нужно поблагодарить не только иранскую пару форвардов (она набрала неплохую форму в УПЛ), а и штангу и голкипера Мацапуру.

Заря имеет огромные проблемы с продвижением мяча вперед. Команда демонстрирует очень низкий темп передач (3,37 за владение), допускает безумное количество потерь и вообще играет примитивнее, чем год назад – доля длинных пасов существенно увеличилась. Подопечные Виктора Скрипника приблизились к типичным украинским бей-беги, хотя высокая интенсивность прессинга, единоборств и возвратов мяча пока остаются на высоком уровне.

Как следствие, получить результат в матче против Зари хоть и непросто, но вполне возможно. Даже если у тебя есть какие-то проблемы. Это – шанс для Руха.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко (Заря)

Дисквалифицированы: Карабин (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Заря

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Мартынюк, Сыч – Карасюк – Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук – Борячук

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жунинью – Назарина – Кабаев, Громов, Кочергин – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Обе команды находятся в самой лучшей своей форме. Обеим нужно сегодня побеждать. Обе имеют проблемы в обороне, поэтому на голы в ворота обоих коллективов можно надеяться – а вот кто победит, сказать трудно. Более вероятной кажется победа Зари, у которой просто есть организационные проблемы с движением мяча и реализацией. Рух же в последних турах просто выглядел слабым. Хотя за две недели тренировок львовяне могли и прибавить.

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