Рух – Ворскла

Рух дебютировал в УПЛ матчем против Ворсклы, потерпев разгром в Полтаве с пятью пропущенными голами. Тогда еще никто не знал, что первой победы в сезоне "новой обороне Львова" придется ждать четыре месяца – казалось, что Ивану Федику не простят 12 безвыигрышных туров, однако клуб пошел другим путем.

Главному тренеру выразили доверие и подписали футболиста сборной Исландии – Рагнара Сигурдссона, у которого за плечами Евро-2016, ЧМ-2018, Фулхэм, Краснодар, Ростов и Копенгаген. Иван Федик, якобы, лично организовал этот трансфер, ведь работал с этим исполнителем в России до войны. Кроме того, Рух арендовал Борячука, с Кишварда приняли Карасюка, а Сыча и Ляха вернули из аренды. На выход же указали Брикнеру, Дуцю, Заставнику, Парамонову и Калюжному.

На сборах Рух стал вторым по результативности представителем УПЛ, забив 17 голов при 6 пропущенных в 7 матчах. Соперники при этом были крепкими – львовянам удалось провести спарринг с белградским Партизаном (0:1), казахским Акжайык (4:1) и донецким Олимпиком (0:1). В общем, команда выиграла пять поединков, а лучшими бомбардирами стали Кондраков и Притула (по три гола). Проблемой же стала форма главных новичков – Борячук провел всего тайм и сломался, а Сигурдссон не успел восстановиться от повреждения.

Ворскла в первом круге УПЛ долгое время шла на второй позиции,что породило в нашей редакции шутливую мечту о группе ЛЧ с Ворсклой и Эвертоном. Полтавчане даже защищали второе место от Шахтера, расписав ничью 1:1, однако к зиме от довольно простого футбола "зелено-белых" отвернулся фарт – а он приводил к оверперформансу по всем статистическим показателям. Все завершилось поражением Десне и Заре в битвах за третью и четвертую позиции, но пока отрыв невелик. Ворскле необходимо было усилиться зимой и качественно подготовиться на сборах, чтобы продолжить борьбу за медали.

С усилением все выглядит неплохо. Клуб арендовал Цитаишвили, подписал люксембуржца Оливье Тилля и испанца Коджови, а также вернул Луизао. Все эти исполнители успели пройти с Ворсклой полноценные сборы. Вчера же удалось усилиться нидерландским защитником де Нойером – права на него принадлежат румынскому Вииторулу. Зато в аренду отправили Васина и Пешича, а с Татарковым, Баенко и Опанасенко прекратили сотрудничество.

Сборы у Ворсклы оказались нетипичными для УПЛ. У них было очень много тренировочной работы, а по продолжительности они оказались самыми длинными среди всех украинских клубов – 26 дней. При этом команда провела всего четыре спарринга против косовских Балкан и Дриты, сербской Младости и черногорской Зеты (2 победы, ничья и поражение, 10:5 по голам). В этих поединках сразу тремя забитыми мячами отметился Дмитрий Щербак.

Летом Ворскла вообще не проводила контрольных матчей на сборах, что вылилось в борьбу за медали – интересно, сработает ли осторожный подход Юрия Максимова сейчас.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сигурдссон, Борячук (Рух)

Дисквалифицированы: Скляр (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Рух – Ворскла

Рух: Бандура – Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык – Мартынюк, Федорчук – Климчук, Русин, Бойчук – Кондраков

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Альюн – Пердута, Тилль, Пуцлин, Якубу – Кане, Степанюк – Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Преимуществом полтавчан выступает более прагматичный футбол, который для зимы, да еще и в первых турах, подходит идеально. Впрочем, результаты сборов явно намекают, что Рух стал сильнее своей осенней версии – особенно в аспекте реализации моментов. Именно поэтому можно ожидать довольно результативный матч.

Букмекеры считают Ворсклу фаворитом пары, но это тот случай, когда возможен любой вариант. В таких случаях очень вероятна результативная ничья.

Мариуполь – Александрия

Мариуполь в первом круге выглядел довольно симпатично (особенно в первых турах), однако стабильности команда не знала – за двумя-тремя победами шли такие же серии неудач. Не в последнюю очередь это было связано с вечной игрой на выезде, ведь дома продолжалась реконструкция стадиона. Азовцы по этому поводу даже провели ироническую фотосессию в автобусном депо.

Менее весело было во время матчей с Шахтером, на которые у Остапа Маркевича банально не хватало футболистов. Обе проблемы руководство за зиму частично решило – стадион будет готов через несколько недель, а новичков из Шахтера начали подписывать на полноценные контракты. В частности, таким образом удалось подписать Меличенка и Сагуткина, хотя без аренд не обошлось – так команду усилили Момпаси и Драмбаев. В СМИ писали о желании подписать Вакулу, однако после его ночного ДТП эта история не выгорела. Владислав остался с "горняками".

Клубу удалось провести довольно интересные сборы. Соперниками азовцев стали Кизилжар, Слован, Ракув, Пролетер и Шахтер – подопечные Остапа Маркевича разгромили казахов, проиграли братьям-славянам и едва не победили Шахтер (2:2) в спарринге с участием арендованных исполнителей. Матчи азовцев оказались довольно веселыми, что вылилось в статистику голов 10:8. Команда много забивала и пропускала, что намекает на продолжение определенной нестабильности.

Александрия неплохо начала текущий сезон, выдав четыре домашних матча с четырьмя забитыми голами в ворота соперников. Кроме того, осенью команде удалось отобрать очки у Десны и Шахтера – впрочем, первый круг "желто-черных" оказался таким же нестабильным, как и у Мариуполя. Собственно, у обоих клубов сейчас по 16 очков, а до зоны Лиги Европы подопечным Владимира Шарана не хватает четырех зачетных баллов. Правда, последние слухи и кадровая политика намекают об отсутствии задач на еврокубки.

Александрию за зиму покинули опытные футболисты – 31-летний Довгий, 33-летний Грицук, 26-летние Безбородько и Задерака и 28-летний Рудик. Также "желто-черные" распрощались с Жоао Тейшерой. Кроме того, в СМИ ходят разговоры о продаже Лучкевича в СК Днепр-1 и Ковальца в Черноморец. При этом трансферов на вход не было и, похоже, не планируется – в первую команду вошли только 21-летний Дрышлюк и 23-летний Калюжный. Такую трансферную кампанию связывают с режимом затягивания поясов президентом клуба.

Владимир Шаран провел очень интенсивные сборы, дав своей команде восемь матчей за восемнадцать дней. Среди соперников были три довольно крепких коллектива – ЦСКА 1948 (1:1), Лодзь (0:0) и Кайрат (4:1). В общем, результаты неплохие – Александрия выиграла четыре поединка и трижды сыграла вничью, но только однажды оставила ворота "сухими". В этих поединках можно отметить наигрыши голкипера Библика и нападающего Устименко под основной ростер – их появление в старте на поединок с Мариуполем выглядит вполне вероятным.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Александрия

Мариуполь: Гальчук – Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк – Танковский, Мышнёв – Кащук, Бондаренко, Топалов – Сикан

Александрия: Билык – Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкин – Шастал, Банада, Ковалец, Третьяков – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Обе команды не подписывали важных новичков и провели интенсивные сборы с хорошими спаррингами, которые обнаружили определенную нестабильность в игре. Александрия встала на путь распродажи, но большая часть лидеров пока остаётся в составе. Словом, соперники особо не изменились.

Очевидно, что повторения разгрома 4:1, как это было летом, не произойдет. Впрочем, букмекеры даже после изменений в составе "желто-черных" считают фаворитами гостей. Мариуполь остался молодым коллективом с кучей арендованных и слабой обороной, а Александрия не только сохранила костяк основы, но и компенсировала кадровые потери физической накачкой и высоким игровым тонусом. Это особенно важно в связи с проведением матча в Запорожье, на усталом и заснеженном газоне – подопечные Остапа Маркевича ставят на контроль мяча, а не на борьбу.

Именно поэтому есть смысл прогнозировать победу подопечных Владимира Шарана. Александрию рано списали.

СК Днепр-1 – Ингулец

СК Днепр-1 ещё со времен Второй лиги ставил задачу на выход в еврокубки, но в текущем сезоне команда скатилась на последнее место в таблице. Не помогла даже смена тренера осенью – Йовичевич дал только короткий симпатичный отрезок, переиграв Десну и отобрав очки у Ворсклы, а также настроил команду на достойный бой Шахтеру. При этом "желто-черным" трижды забивал Минай, а Рух дебютную победу в УПЛ одержал именно над днепровцами – 4:1.

В общем, первый круг они завершили с шестью поражениями подряд. Особенно поражало безволие и истеричность дорогих футболистов после первых же пропущенных голов.

Зимой клуб попытался исправить свои беды. СК Днепр-1 обновил свой скаутский отдел,что быстро вылилось в подписание двух бразильских вингеров (Вагнер и Билл) – чем-то они похожи на Коноплянку. Есть дриблинг, есть скорость, а у Вагнера есть даже 10-летний опыт игры в Европе. Впрочем, техника у новичков явно преобладает над тактической подготовкой. Кроме того, днепровцы арендовали хорватского универсального нападающего Чуже – с ним Йовичевич работал в дубле загребского Динамо.

Для конкуренции голкиперу Сарнавскому выписали Махарадзе. Йовичевич просил еще и правого фулбэка, но пока его нет. При этом клуб расстался с Кравченко, Чичиковым, Коркишко и Лопырёнком. Поговаривают, что в ряды СК Днепр-1 может присоединиться Лучкевич.

На сборах СК Днепр-1 старательно удалял записи своих матчей, чтобы не раскрыть тактику, однако Йовичевич несколько приоткрыл завесу. Хорват заявил, что команда работала над компактностью и прессингом, а также вариативностью в развитии атак. Получалось неплохо: из шести поединков в Турции "желто-черные" выиграли три и проиграли всего один, забив при этом 13 голов при 8 пропущенных. Лучшим бомбардиром стал Довбик, в активе которого четыре мяча. Правда, соперники у днепровцев были довольно посредственными.

Ингулец в первом круге стал самой неуступчивой командой УПЛ, в восьми из тринадцати поединков сыграв вничью. Неплохо, как для дебюта, однако первая победа в элите произошла до 29 ноября над Олимпиком – она ​​же остается единственной. Как и все новички чемпионата, петровцы не впечатлили тактической гибкостью и борятся за выживание, однако на фоне Руха и Миная подопечные Сергея Лавриненко выглядели наиболее крепким и сбалансированным коллективом.

На трансферном рынке Ингулец почти не светился, ведь клуб экономит из-за строительства стадиона. Сергей Лавриненко подписали только Васина, а на выход отправились Литвяк, Фатеев и Благоги. Несмотря на этот факт, Петровке здорово проявили себя на сборах в Турции - они выиграли пять из шести спаррингов, забив 10 и пропустив всего 4 гола (меньше всех клубов УПЛ). Особенно поразил Плохотнюк, который отметился четырьмя мячами.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ингулец

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак – Батагов, Игнатенко – Назаренко, Когут, Билл – Довбик

Ингулец: Шуст – Кучеренко, Семенко, Ковалёв, Квасный – Запорожец, Белоцерковец –Коваленко, Бартулович, Васин – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Матч первого круга завершился боевой ничьей на Днепр Арене. Второй пройдет здесь же, ведь летом формальным хозяином выступали петровцы. Учитывая сборы и политику команд, ничего за зиму не изменилось: СК Днепр-1 запихивает в состав дорогих легионеров за валюту и озвучивает пангалактические амбиции, а Ингулец ставит на сыгранную основу и готов довольствоваться одним очком за тур. Курочка по зернышку, как гласит поговорка.

Оба коллектива на сборах много забивали, а лучший состав СК Днепр-1 нивелируется более простой и более слаженной структурой игры Ингульца. Результативная ничья в таких условиях выглядит наиболее вероятным исходом.