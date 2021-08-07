Рух – Верес

Рух всячески демонстрирует желание стать главным львовским клубом, став Карпатами нового десятилетия, однако пока удается лишь повторять провалы "львов" и быстрые тренерские отставки. Год назад "желто-черные" ужасно стартовали, одержав первую победу в УПЛ аж в середине декабря – потом была довольно неплохая весна с шансами на седьмое место, однако начало нового чемпионата снова провалилось. Подопечные Ивана Федыка уступили дебютанту УПЛ в Харькове, сыграв всего минут 30 на хорошем уровне, а потом сгорели проблемной Ворскле, нанеся всего два удара по воротам.

Федык имеет предложения из-за рубежа после отставки из Руха

Уже на этой неделе полетели головы – Иван Федык покинул команду, а вместо него пришел Леонид Кучук. Белорус уже работал с Рухом два года назад, оставив львовян на 1-й позиции в Первой лиге, да и вообще у него реноме успешного коуча для андеграунда. На дистанции его работа должна принести плоды, но пока он мог только поднять боевой дух футболистов.

Руху сейчас нужна победа любой ценой – и тут очень вовремя в календаре выпал Верес, который дебютировал в УПЛ всего три недели назад. В первом матче ровенчане расписали 0:0 против Колоса – звучит неплохо, но последующие матчи показали, что ковалёвцы просто не вошли в сезон. Во втором же туре новичка чемпионата разнесло Динамо, которое уже на 6-й минуте вело со счетом 2:0 (в итоге все завершилось разгромом 4:0). Сейчас у подопечных Юрия Вирта соперник проще, поэтому футболисты будут мотивированы исключительно на победу.

Динамо уничтожило Верес: киевляне готовы к защите чемпионства, старые проблемы остаются, Гармаш и Тымчик делают разницу

Проблема, однако, заключается в уровне футбола Вереса. Команда неплохо вылетает в контратаки, однако в целом выглядит слишком просто для УПЛ – у нее медленный темп продвижения мяча, низкая точность передач и плохая конвертация атак в моменты. Ровенчане пытаются компенсировать эти проблемы высокой интенсивностью единоборств и прессинга, но пока коллектив отвечает всем стереотипам о андеграунде отечественного футбола. Впрочем, этот недостаток имеет свойство исчезать со временем. Сейчас же важно просто победить.

Кадровая ситуация

Травмированные: Стаменкович (Рух)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Верес

Рух: Бандура – Сыч, Белый, Дидык, Лях – Мартынюк, Федорчук – Бойчук, Притула, Кузик – Борячук

Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Кучер, Полюлях, Г. Пасич – Сергийчук, Гегедош

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

"Я еще встречусь с Федыком": Кучук – о первоочередных задачах Руха и своем будущем тренерском штабе

Обе команды прямо сейчас выглядят ровно, но у Руха больше опыта УПЛ и перспективная скамейка запасных, а футбол Вереса легко читается. Кроме того, Леонид Кучук лучше руководит игрой – он это доказывал практически во всех клубах при любых условиях. Да и в целом смена тренера в первых матчах придает футболистам импульс.

Сумма мелких факторов склоняет чашу весов в сторону Руха. Львовяне должны победить.

СК Днепр-1 – Мариуполь

От СК Днепр-1 в новом сезоне требуют борьбы за еврокубки, причем зона Лиги конференций уже не является приоритетом "спортклубовцев" – нынешняя команда по кадровой комплектации и тактическим навыкам вполне готова к битве за бронзу УПЛ. Тем более, что весной подопечные Йовичевича демонстрировали едва ли не лучший футбол среди всех середняков, а нынешний чемпионат команда начала с пяти голов в двух матчах.

Трабзонспор готов увеличить свое предложение по Довбику – борьбу продолжает даже Шахтер

Правда, делать далеко идущие выводы по этому коллективу рано, ведь в ничейном матче против кризисной Ворсклы днепровцы забивали из явного офсайда, а отгрузить три гола Черноморцу способен даже Металлист 1925. В этих двух поединках "желто-черные" быстро продвигали мяч и неплохо подстраивались под тактику соперника по ходу встречи. Хватит ли этого против Мариуполя? Сегодня и узнаем.

Азовцы традиционно для себя начинают сезон с набора команды, разобранной Шахтером. Как следствие, в первых турах команде не хватает сыгранности и кадров, чтобы получить положительный результат – так было в предыдущем чемпионате и так произошло сейчас. Подопечные Остапа Маркевича расписали выездную ничью со Львовом (1:1) и проиграли Десне (1:2), хотя в последнем случае произошла трагедия – азовцы играли в меньшинстве, забили первыми, но уступили на последних минутах из-за гола из явного офсайда.

Мариуполь объявил о трансфере новичка не из Шахтера

Обидно, ведь азовцы в первых двух турах выглядели интереснее своих соперников. Мариуполь был быстрее, изобретательнее и агрессивнее, а у своих ворот позволял не так много – были только отдельные неудачные отрезки. С той же Десной подопечные Остапа Маркевича лучше играли даже в меньшинстве, поэтому сегодня СК Днепр-1 будет очень непросто. Тем более, что Мариуполь в прошлом сезоне дважды отобрал очки у "желто-черных".

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Кащук (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Мариуполь

СК Днепр-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак – Джурасек, Пихалёнок, Игнатенко – Чуже, Назаренко – Довбик

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех, Мышнёв, Очеретько – Топалов, Горбунов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

СК Днепр-1 здорово выглядит в атакующей работе, создавая много моментов и конвертируя их в голы, но соперники у "желто-черных" позволяли это делать. В обороне же "спортклубовцы" выглядят не так выразительно, а в матчах с Мариуполем подопечные Йовичевича всегда имели большие проблемы.

Азовцы в первых турах доказали способность дать бой даже при наиболее сложных условиях. Команда играет в интересный и довольно прогрессивный футбол, а также стабильно демонстрирует характер – как и СК Днепр-1. Учитывая эти факторы, есть смысл поставить на боевую ничью.

Колос – Шахтер Караганда: ужасный старт сезона ковалёвцев, ничья при сильном футболе казахов и тревога перед выездом