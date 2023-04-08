Рух в рамках 20-го тура УПЛ принимает Верес, а Кривбасс встретится с Зарей. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Верес

Рух весной стартовал с заслуженной, но скандальной победы над Металлистом, но потом проиграл Колосу и Шахтеру. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить в отставку Леонида Кучука – вместо белоруса главным тренером назначили Виталия Пономарева. На взрослом уровне он еще не работал, зато довел Рух U-19 до 1/8 финала Юношеской ЛЧ.

Возможно, руководство надеялось на международную паузу. Мол, за две недели коуч познакомится с командой и научит ее гегенпрессингу. Чуда не произошло – Рух в первом же матче сгорел со счетом 0:3. Проиграть нынешней Заре с такими цифрами для львовян не позорно, однако были надежды на качественный автобус от "желто-черных". Луганчан можно остановить только так.

Пока новый тренер не удивил тактическими новинками. Да и не до них сейчас – Руху нужно срочно набирать очки. Команда уже свалилась на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, а оттуда вылетают в ПФЛ сразу. Виталию Пономареву нужно как можно быстрее адаптироваться к УПЛ, иначе будет беда.

У Вереса ситуация просто катастрофическая. Подопечные Юрия Вирта последнюю победу праздновали аж 5 ноября – с тех пор прошло восемь туров. В общем, в активе ровенчан всего одна победа в последних 11-ти поединках. Даже в товарищеских матчах "народный клуб" не выигрывал.

Как следствие, коллектив опустился в зону переходных матчей, причем отрыв от Руха составляет всего одно очко. И это очень обидно, ведь Верес не заслужил идти настолько низко. Явных провалов у ровенчан было мало. Проблемы хоть и есть, однако главной из них является тотальное невезение. От отчаяния Пасич и Гайдучик даже подрались на тренировке.

По ожидаемым очкам подопечные Юрия Вирта должны были держаться на пятой (!) позиции. Коллектив играет на равных или лучше соперников, стабильно забивает, но теряет свое из-за различных бессистемных глупостей. Кто-то подтягивает гетры вместо игры со своим футболистом, кто-то допускает детские ошибки в обороне, а кто-то не забивает два пенальти подряд – вот так Верес и вылетел в зону переходных матчей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: В. Шарай (Верес)

Ориентировочные составы на матч Рух – Верес

Рух: Панькив – Роман, Слюбык, Дидык, Лях – Довгий, Эдсон – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Климчук

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Квасный – Клец, Лебеденко – Близниченко, С.Шарай, Пасич – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры считают фаворитом Рух. Мы не согласимся с мнением контор. Верес по уровню игры лучше нынешнего Руха – а особенно качественно ровенчане почему-то выступают на выезде (дома они ни разу не победили). Тем не менее, не стоит забывать, что это битва аутсайдеров.

В матчах вроде сегодняшнего всегда много борьбы, а сам футбол имеет тягучий характер. Большого количества моментов мы не ожидаем. Такие поединки часто завершают вничью, но рискнем поставить на победу Вереса – ну не может "народному клубу" не везти настолько долго!

Кривбасс – Заря

Заря стала одной из двух главных сенсаций УПЛ в текущем сезоне. Прорыв СК Днепра-1 можно было прогнозировать еще со времен Второй лиги, а вот луганчане перед началом сезона собирали практически новую команду. Тем не менее, она заиграла сразу и не потеряла качества весной – и даже прибавила. Подопечные Патрика ван Леувена выиграли все четыре матча с суммарным счетом 10:3, разбив на своем пути Динамо и Ворсклу.

"Черно-белые" демонстрируют один из самых ярких футболов в текущем чемпионате. И это без Данченко – лучшего игрока команды по показателю созданной угрозы через пас. Тем не менее, в успехе Зари – как в том анекдоте – есть нюанс.

Луганчане действительно крутые, однако они шикарны только в условиях игры на встречных курсах. Коллективу нужно, чтобы соперник раскрывался, чтобы быстро наказывать его контрвыпадами – а вот способность крушить "автобусы" при 60-65% владения вызывает серьезные сомнения. Да, Заря громила Львов и Рух, однако их оборона не идет ни в какое сравнение с защитой Кривбасса.

Подопечные Юрия Вернидуба на протяжении 80 минут надежно сдерживали атаку самого Шахтера, допустив минимум моментов у собственных ворот и пропустив только лонгшот от Судакова. Это был идеальный защитный перформанс криворожан, вот только потом все было не столь весело – Львов забил им дважды, да и Верес должен был забивать не меньше.

В атакующем плане у Кривбасса все проще. Команда ставит на быстрые фланговые контратаки, навесы и стандарты. Ничего нового для УПЛ – но подопечные Юрия Вернидуба крайне эффективны в этом деле. Между тем, Заря не может похвастаться топовой защитой. Значит, будут моменты.

Футбол Кривбасса может нравиться или не нравиться, но он имеет узнаваемый стиль и дает результат. Неделю назад коллектив одержал волевую победу над Вересом, играя в меньшинстве. Как следствие, криворожане держатся всего в шести зачетных баллов от зоны еврокубков, а по ожидаемым очкам они еще ближе. Словом, луганчанам сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кирюханцев, Чурко (Заря)

Дисквалифицированные: Устименко (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Заря

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго – Банада, Капич – Понедельник, Хомченовский, Задерака – Микитишин

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Бражко, Дрышлюк, Булеца – Антюх, Герреро, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры ставят на победу Зари. Это и понятно – подопечные Патрика ван Леувена круто провели первые четыре тура весной, да и матчи против закрытых коллективов пока давались. Впрочем, мы не рискнем поставить на триумф луганчан.

Рано или поздно "черно-белые" столкнутся с ситуацию, когда они не смогут регулярно ломать оборону через позиционную атаку. Сегодня может быть именно тот случай – Кривбасс очень качественный в своем низком блоке. Голы, вероятно, будут, однако ничья кажется очень вероятным итогом встречи.

Шахтер – Металлист: анонс матча УПЛ