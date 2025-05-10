В рамках 28-го тура УПЛ 2024/25 Рух принимает Верес, Оболонь сыграет с ЛНЗ, а Ворскла встретится с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Верес

Обе команды уже не имеют турнирных задач, но это и хорошо. На тренеров и футболистов ничего не давит, поэтому играть на сдерживание смысла нет. Мотивация на победу у львовян и ровенчан при этом достаточно высокая.

Рух слишком редко радовал своих фанов в 2025 году, выиграв всего три матча из одиннадцати. Причем первую действительно яркую победу коллектив одержал недавно – в позапрошлом туре, одолев Черноморец. Также "желто-черные" классно сыграли против Кривбасса в первом тайме, но Карабин за восемь минут умудрился дважды попасть в штангу и не забил почти в пустые. А значит он мотивирован смыть клеймо транжиры.

Верес же получил две серьезные пощечины в двух предыдущих матчах, потерпев разгром от Ворсклы (0:3) и уступив Оболони (0:2). Правда, "пивоварам" проиграли в меньшинстве при крайне неоднозначном судействе (даже Риццоли признал ошибочность удаления Куции), однако ровенчане все равно не впечатляли. Сложилось впечатление, что футболисты слишком расслабились после цитаты Олега Шандрука: "Если мы выйдем в еврокубки, встанет вопрос – для чего?".

Уже в следующем туре "народный клуб" проиграл все единоборства Ворскле. С Оболонью старания было больше, но два поражения с суммарным счетом 0:5 необходимо перекрывать только победой. Иначе разговоры о "досрочных каникулах" продолжатся, что не очень подходит репутации Вереса – а она уже и так существенно пострадала из-за непристойных скандирований в адрес арбитра-героя.

Кадровая ситуация

Травмированы: Климчук (под вопросом), Ременяк, Слюсар, Слюбик, Клайвер, Сапуга – Гакман

Дисквалифицированы: Куция – Рябов

Ориентировочные составы на матч Рух – Верес

Рух: Герета – Китела, Горин, Холод, Лях – Пидгурский – Карабин, Пастух, Джурабаев, Алмазбеков – Фаал

Верес: Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатин, Клец, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют, тотал больше 2,5

На голы можно ожидать хотя бы из-за невыразительной игры ровенчан в обороне в последних поединках – и из-за отсутствия двух основных центрбеков у Руха. Хотя тот же Горин в последних турах доказал способность конкурировать со Слюбиком и Дидыком. Ставим на оба забьют и даже рискнем поставить на тотал больше 2,5.

Обоим коллективам хочется победить, поэтому они будут лезть вперед. Прогноз относительно победителя в таких матчах делать не имеет смысла – все решит рандом.

Оболонь – ЛНЗ

Очень важный поединок. Оболонь и ЛНЗ держатся в трех очках от зоны вылета за три матча до конца сезона. Победитель в этой паре на 99,9%% избежит плей-офф за выживание. Причем важен не только набор зачетных баллов, но и статистика личных встреч – киевляне выиграли матч первого круга со счетом 1:0, поэтому даже в случае ничьей "пивовары" будут иметь преимущество над Черкассами (если произойдет равенство по очкам).

Киевляне сейчас на ходу. Подопечные Сергея Шищенко в последних пяти турах набрали 10 очков из 15. Команда победила Ингулец, Черноморец и Верес, а также расписала боевую ничью с Карпатами – лишь Динамо смогло бить Оболонь, хотя в первые 15-20 минут "зелено-белые" могли забивать 3-4 гола. Как и в последние 15-20.

Нейтральным фанам несколько обидно видеть дисквалификацию Таранухи, которому удалось забить лучший гол предыдущего тура. А вот сторонникам ЛНЗ – если такие уже появились – данная потеря явно на руку. Черкасцам в принципе важно, чтобы соперник был как можно слабее, ведь сами они играют в футбол уровня Первой лиги. И так на протяжении всего 2025 года.

Подопечные Романа Григорчука победили всего в двух матчах из десяти, забив всего шесть голов. Их безвыигрышная серия насчитывает шесть туров – "семенной завод" сначала трижды подряд проиграл, а затем трижды подряд сыграл вничью. На отдельных отрезках ЛНЗ демонстрировал прекрасную игру от контратак, создавая большие проблемы даже Шахтеру с Динамо, но погоды эта особенность не сделала.

В апреле Черкассы еще и начало "шарашить" в кадровом плане. Клуб устроил масштабное обновление менеджмента, а Роман Григорчук отправил в дубль Момо – лучший форвард ЛНЗ будто бы имеет проблемы с дисциплиной. В последних матчах состав вообще выглядел странно, а сейчас еще и большие сомнения в готовности Яшари.

Кадровая ситуация

Травмированные: Яшари (ЛНЗ; под вопросом)

Дисквалифицированные: Тарануха (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – ЛНЗ

Оболонь: Марченко – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук – Ильин, Курко, Черненко, Бычек – Устименко

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Тилль – Бессала, Авагимян, Танковский, Пасич – Макуана

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал меньше 2,5

Учитывая все вышеупомянутые аспекты, так и хочется сказать – Оболонь как минимум не должна уступить такому сопернику. Впрочем, в рамках УПЛ почти любые внутренние нюансы играют второстепенную роль, а на матчи в предыдущих турах вообще не следует смотреть. Все решается конкретно в одном поединке, а результат зависит от совпадения кучи рандомных факторов. В Черкассах, например, тренеры часто жалуются на ветер.

Но Оболонь действительно выглядит слишком стабильной на фоне этого ЛНЗ. И у киевлян есть интересные тактические идеи, чего за "семенным заводом" нынче не прослеживается. Ставить на победу все равно рискованно, но ничья и тотал меньше 2,5 кажутся вполне вероятным итогом.

Ворскла – Черноморец

Теоретически этот матч является последним шансом Черноморца на спасение в УПЛ, но на практике "моряки" прощаются с УПЛ. Одесситы находятся на дне турнирной таблицы с 5-очковым отставанием от зоны переходных матчей, а впереди стоят поединки с Динамо и Александрией. Good night, sweet prince...

Обидно, ведь после назначения Александра Кучера появились определенные надежды на камбэк. Черноморец выдал ряд хороших матчей, отчасти доминируя над крепкими соперниками – но где-то случались грубые привозы защитников, где-то случались трагикомические ляпы голкипера, а в отдельных случаях и сам тренерский штаб ошибался со снятием третьего центрбека с игры.

Но все равно нельзя сказать, что без этих ошибок Черноморец набрал бы значительно больше очков. После поражения от немотивированного Руха стало понятно, чтобы команда просто не вытягивает уровень УПЛ – хотя состав-то хороший! Наличие таких исполнителей, как Янаков, Мустафаев, Бутко или Скиба заставляет серьезно относиться к Черноморцу.

Особенно если соперник тоже борется за выживание. Ворскла держится в зоне переходных матчей, однако до подъема в "зону жизни" не хватает всего трех очков. Впереди – лобовая встреча с ЛНЗ, которая при определенных условиях может сохранить прописку в УПЛ для "зелено-белых". Однако без победы над Черноморцем ничего не будет.

Впрочем, последние результаты ворсклян выглядят неоднозначно. За последние шесть туров они одержали всего одну победу, потерпев четыре поражения – бить удалось Верес, который приехал бить баклуши. Три из четырех голов на этом отрезке залетели именно в ворота ровенчан. Ничья с Колосом в предыдущем туре совсем не впечатлила.

С другой стороны, у полтавчан было достаточно хороших отрезков в провальных матчах. По ощущениям кажется, что подопечные Юрия Максимова могли и могут набрать больше – потенциал у них есть. Но теперь настало время проявить волю и победить там, где нужно. Встреча с Черноморцем станет тестом на готовность к выживанию в УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шпорн, Когут, Присяжнюк, Нету, Удод – все из Черноморца

Дисквалифицированные: Билошевский (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Черноморец

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Иеде, Ндукве

Черноморец: Рудько – Жаржу, Скиба, Ракицкий – Кисель, Мустафаев, Сигеев, Габелок, Бутко – Хобленко, Янаков

Прогноз "Футбол 24" – победа Ворсклы

Ворскла кажется фаворитом, но этот статус дался огромным авансом. На практике коллективы достаточно похожи – они играют отрывками, имеют хороший состав, могли набирать больше очков, но в целом очень уязвимы. Тем не менее, рискнем поставить на победу хозяев.

Все же, "зелено-белые" очень мотивированы турнирным положением и фактором родных стен. Это – последняя "домашка" в сезоне. Лучше ли Ворскла в тактическом плане? Вопрос дискуссионный, но идеи здесь присутствуют – а их реализация эффективнее, чем у Черноморца.

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