Рух – СК Днепр-1

На пороге уже Новый год и Рождество Христово, а Рух до сих пор не знал побед в чемпионате. Таких команд в текущем розыгрыше УПЛ больше нет – при этом подопечные Ивана Федыка идут в группе аутсайдеров по ожидаемым голам и очками, а в турнирной таблице львовяне крепко увязли на дне. Даже визуально в футболе дебютанта незаметно интересных моментов.

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Некоторые надежды на прорыв возникли в течение отрезка с четырьмя подряд ничьими, однако неделю назад львовяне уступили Олимпику (1:3). Дончане вчера не смогли победить Львов – это ярко говорит о силе нынешнего Руха. Сегодня команде выпал последний шанс одержать дебютную победу в элите в 2020-м. Благо, в соперниках будет СК Днепр-1.

"Спортклубовцев" в начале сезона сватали в Лигу Европы, но реальность оказалась не менее жестокой, чем у Руха – "желто-чёрные" в первом круге УПЛ стали лидерами по количеству поражений (8) и вторыми по пропущенным голам (24), а от дна таблицы их отделяют всего два очка. Команде не помогла ни смена главного тренера, ни усиление из Шахтера в середине чемпионата. Последние пять матчей днепровцы проиграли, причем их бил даже Минай.

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Где-то СК Днепр-1 не хватает фарта. Иногда "спортклубовцам" не везло с решениями арбитров, с Шахтером гол пропустили аж на 88-й минуте, а сейчас Игор Йовичевич столкнулся со вспышкой коронавируса. В некоторых матчах в ворота залетали откровенно случайные голы – впрочем, здесь также есть заслуга Сарнвского, ведь тот при ударах с периметра штрафной пропустил на 6,53 голов больше, чем ожидалось. Кроме того, надо отметить слабость с психологией – если СК Днепр-1 пропускает, то дальше футболисты "плывут". Это замечают даже их коллеги из УПЛ.

Именно поэтому середнячок по ожидаемым очкам в реальности борется за выживание – впрочем, всем плохим сериям когда-то приходит конец. Рух выглядит идеальным соперником для того, чтобы остановить свободное падение.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – СК Днепр-1

Рух: Бандура – Гагун, Парамонов, Белый, Мысык – Копина – Климчук, Федорчук, Мартынюк, Бойук – Кухаревич

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Сваток, Логинов, Коркишко – Батагов, Игнатенко – Назаренко, Ярмолюк, Ди Франко – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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По всем статистическим показателям СК Днепр-1 должен быть середнячком. Команда Игора Йовичевич явно сильнее кадрово и тактически, чем бедовый Рух, но прямо сейчас её мощь подкосила вспышка коронавируса – хотя и до этого днепровцы не могли хотя быза ничиью зацепиться не могут. Статистика статистикой, а в реальной жизни "желто-черные" борются за выживание, потерпев поражения в пяти матчах подряд. Даже у Ивана Федыка таких ужасных отрезков не было.

Все серии когда-то должны заканчиваться, но не верится, что в отпуск Рух и СК Днепр-1 уйдут с победой за спиной. Сейчас они слишком кризисные, поэтому можно прогнозировать ничью.

Ворскла – Минай

Ворскла долгое время держалась на второй позиции, хотя статистически это выглядело аномально. Показатели передач прессинга были ниже средних цифр по лиге, а компенсировать эти недостатки удавалось лишь большим количеством единоборств и оверперформансом – полтавчане забили на три гола больше и пропустили на четыре меньше, чем должны были. Долго так продолжаться не могло – и под конец полтавчане "поплыли", проиграв Динамо с Десной и отдав свою третью позицию в УПЛ. Да, черниговцы неделю назад забили в компенсированное время, но по игре Ворскла заслуживала на очки разве что за терпение.

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"Зелёно-белые" явно устали к концу года. У команды стало больше травм, а некоторые лидеры получали дисквалификации на ровном месте. Даже из Кубка ворскляне вылетели, играя на своём поле против Агробизнеса. Словом, полтавчаном необходим отпуск, но в него надо уйти с хорошим настроением. Матч против Миная кажется хорошей возможностью для создания новогоднего настроения.

Подопечные Василия Кобина в УПЛ ничего невероятного не показали, но одержали сразу две победы – ни один нынешний дебютант не выиграл столько матчей. Иногда "лисы" были близки к ещё одной победе, да и вообще это довольно неудобный коллектив – Минай умело срывает темп, сводит матчи к большому количеству единоборств и создает неплохие моменты. Немного, но в статистике ожидаемых голов закарпатцы должны были забить почти на четыре гола больше – чувствуется, что команде не хватает нападающего.

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Впрочем, при всех плюсах Минай не впечатляет. Подопечные Кобина выиграли всего один матч из шести последних, причем Заря, Александрия (в Кубке) и Шахтер устроили дебютанту разгром – луганчане вообще забили трижды за восемь минут. В большинстве поединков против середняков "лисы" демонстрировали тяжёлый для нейтрального зрителя футбол, а не пропускали они только в двух встречах – с Александрией в первом туре (1:0) и с Рухом (0:0). Главный тренер уже пообещал кадровые чистки, но сейчас необходимо просто зацепиться за очки. Хоть какие-то. Идти в отпуск с крупной проигрышной серией за спиной никому не хочется.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков, Кулач (Ворскла; под вопросом)

Дисквалифицированы: Степанюк (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Ризнык – Сапай, Яворский, Альюн – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Васин, Кане – Щербак

Минай: Каниболоцкий – Маембе, Матич, Лопирёнок, Сакив – Ткачук – Кожанов, Голодюк, Нуриев, Пиняшко – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Минай точно даст бой. Хотя бы потому, что с командой Кобина играть всегда непросто, а Ворскла попала в небольшую функциональную и психологическую яму. Впрочем, у "лисов" с последними результатами дела не лучше. При этом они ещё и катастрофически играют на выезде – в их активе ни одной победы вне родных стен, в то время как полтавчане выиграли четыре из пяти "домашок".

К тому же, в матчах с середнячками "зелёно-белые" выглядели убедительно – тот же Колос они громили со счётом 3:0, а у Зари удалось отобрать очки в Запорожье. Минай явно не дотягивает до уровня таких соперников, поэтому сегодня можно прогнозировать победу Ворсклы.

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