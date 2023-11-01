Сражение за третье место. СК Днепр-1 и Рух разделяют всего один зачетный балл, а в случае победы они обойдут Шахтер. В таких условиях победитель сможет ворваться даже в борьбу за чемпионство, ведь первая позиция расположена всего в 5-6 очках – впрочем, пока об этом никто не думает (особенно во Львове). Поединок более важен с точки зрения борьбы за серебро, ЛЕ и ЛК. На 4 места сейчас претендует 6-7 команд.

Днепровцы под руководством Юрия Максимова выдали шикарный отрезок, не потерпев ни одного поражения в шести турах УПЛ, оформив 5-матчевую победную серию и пропустив всего два гола. "Жертвами" стали Заря, Ворскла и Динамо – впрочем, на выходных коллектив приехал в Кривой Рог и потерпел разгром. Делать по нему дальновидные выводы не стоит, ведь "спортклубовцы" подошли к игре на фоне усталости (это был третий матч за шесть дней).

Футболисты оставили все силы в поединке с Динамо, а затем под дождем на полтавском огороде – выдержать еще и выезд к подопечным Юрия Вернидуба было нереально. Несколько странным выглядел тот факт, что СК Днепр-1 не стал закрываться в низком блоке, пытаясь размениваться атаками – это было нехарактерно для Юрия Максимова, даже когда у "желто-черных" был комфортный график.

"Спортклубовцы" все же ставят на надежность обороны, а уже потом ищут шансы впереди. Защита является лучшей в УПЛ, если говорить о количестве ожидаемых пропущенных – поверить в это непросто, но под руководством нового коуча количество привозов действительно уменьшилось. С другой стороны, на протяжении последних шести туров почти у всех соперников Днепра-1 были колоссальные проблемы с позиционной атакой в принципе.

Рух в этом плане опаснее. Да, сама организация игры далека от феерии – все сводится к фланговой работе – но львовяне в этом стиле максимально эффективны. По остроте созданных моментов подопечные Виталия Пономарева уступают только Динамо и Кривбассу (наиграли на 21 гол), а по количеству ожидаемых очков коллектив вообще вырвался в лидеры.

При этом качество обороны у руховцев столь же высокое, как и у Днепра-1. Не в последнюю очередь это достигается благодаря хорошо сбалансированному и очень перспективному центру полузащиты – Пастух дает физическую мощь и динамику, Сапуга создает каналы передач и обладает классным пасом, а страхует их Пидгурский (Эдсон почему-то перестал попадать в заявку). Словом, сводить футбол львовян исключительно к ярким флангам не следует.

Виталий Пономарев максимизировал преимущества своего состава и классно подготовил его в физическом плане. Есть даже хорошая кадровая глубина. Впрочем, молодость футболистов (только у Шахтера лайн-ап моложе) выливается в нестабильность, а невысокая скорость центрхавов и отсутствие топовой десятки не позволяют доминировать на чужой трети. Как следствие, "новая оборона Львова" чередует феерические победы с нулевыми ничьими.

Кадровая ситуация

Травмированные: Горин, Танчик, Волынец, Когут, Третьяков (все – СК Днепр-1)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – СК Днепр-1

Рух: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Эдсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Рунич – Климчук

СК Днепр-1: Кинарейкин – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихалёнок, Леднев – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Рух и СК Днепр-1 похожи друг на друга. Команды пытаются работать от печки, у них сильные футболисты на флангах, в центре и на острие атаки. В позиционном наступлении подопечные Юрия Максимова выглядят мощнее, однако в переходных фазах коллектив Виталия Пономарева не уступает.

Нас ждет либо очень скучный, либо очень веселый матч. Поставим на что-то среднее, ведь соперники не в лучшей физической форме – они играют в режиме АПЛ, с медвиком, причем СК Днепр-1 делает это уже вторую неделю. А вот поставить на какой-то конкретный результат мы не отважимся (и даже количество голов не спрогнозируем).

Команды равны. Встреча может пойти по любому сценарию. Поэтому ее и следует посмотреть.

"Стремились обмыть кровь в развлечениях": скандал во Львове, черные кассы, суицид перед гестапо – футбол Второй Речи Посполитой