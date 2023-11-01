Рух – СК Днепр-1 – 0:2 – видео голов и обзор матча
22:12 - Читати українською
Рух уступил СК Днепр-1 в перенесенном матче 5 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Первый топ-момент создал Рух. Рунича вывели на фактически пустые ворота, но Василий пробил крайне неудачно.
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Судьбу встречи решили 10 минут вдохновения Филиппова. Сначала форвад СК Днепр-1 удачно сыграл на добивании, а затем ассистировал Пихаленку. Счет 0:2 продержался до финального свистка.
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