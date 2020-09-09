Матчи Руха и Шахтера U-19 / U-21 также перенесены из-за пандемии в львовском клубе, сообщает официальный сайт "горняков".

Козловский выступил против переноса матча Руха и Шахтера – в лагере львовского клуба вспышка COVID-19

Новой датой для поединков юниорских и молодежных коллективов определили 23 сентября. Напомним, именно в этот день и должны сыграть главные команды львовского и донецкого клубов.

Рух сообщил о 5 подтвержденных случаев коронавируса у игроков главной команды львовян.

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