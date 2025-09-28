В воскресенье, 28 сентября, Рух в 7-м туре чемпионата Украины принимает Шахтер. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч между Рухом и Шахтером состоится во Львове на стадионе Арена-Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Рух – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Игру Руха и Шахтера можно посмотреть в прямом эфире на MEGOGO. Также онлайн-трансляция будет доступна на других провайдерах из списка UPL.TV.

Стоит заметить, что в стартовый состав "горняков" попали новички команды Лука Мейреллиш и Изаки Силва.

Стартовые составы:

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Эдсон, Копина, Лях, Притул(К), Слюсар, Фаал, Клайвер, Квасница.

Шахтер: Резник, Бондарь, Марлон, Крыськив, Педриньо, Педро Энрике, Изаки, Бондаренко, Матвиенко(К), Конопля, Л. Мейреллеш.