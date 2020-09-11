"С пониманием относимся к сложившейся ситуации. Мы с уважением относимся к команде соперника, а от подобного сейчас не застрахован никто в мире.

Козловский рассказал, как договорился с Шахтером о переносе матча Руха

Считаю, организаторы поступили правильно. Готовиться к серьезному матчу с Зарей. Думаю это не скажется на тонусе команды. И те ребята, которые не ездили в сборные, и те, кто был там, получили время на отдых.

Все перезагрузились, а теперь настраиваемся на матчи Премьер-лиги. В каждой игре мы должны брать три очка", – цитирует Валерия официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – пять игроков заразились. Поединок должен состояться 23 сентября.

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