Шахтер снова получил шанс от Динамо – и теперь дончане могут не только догнать киевлян, но и обойти их в турнирной таблице УПЛ. Сейчас разница между грандами составляет всего один зачетный балл. Подопечные Арды Турана в таких условиях не имеют права на осечку.

Тем более, что в соперниках будет один из слабейших коллективов чемпионата. Рух после натужной победы над Полтавой в 1-м туре потерпел пять поражений кряду с суммарным счетом 2:11. В последних трех турах команда Ивана Федыка даже голов не забивала. Вынос от Динамо, неудачи с Металлистом 1925 или фиаско с ЛНЗ понять еще можно, однако проигрыш Оболони и Эпицентра – пусть и с бешеным невезением в последнем случае – оправдать не удастся.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 7-го туру УПЛ 2025/26 між Рухом і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 13,00. На тріумф донеччан фахівці дають 1,27.

Впрочем, Шахтер не должен праздновать до стартового свистка. Несмотря на все проблемы, Рух имеет потенциал для создания сенсации. Хотя бы из-за симпатичного состава – львовяне сохранили значительную часть прошлогодних лидеров, вернули Квасницу и подписали Копину из Александрии. Слюбыка еще летом просматривало Динамо, между прочим.

Во-вторых, Шахтер столкнулся с колоссальными кадровыми потерями. Дай бог, чтобы восстановился Невертон – он уже вернулся к тренировкам и будет готов или сейчас, или к старту в еврокубках. Без него "горняки" остаются без левого вингера, если не вспоминать о 18-летнем Изаки Силву. Да, юноша уже забил два классных гола (один не засчитали), однако ему еще надо адаптироваться.

А после тяжелой победы над Зарей в предыдущем туре стала известной причина отсутствия Алиссона – главный актив "оранжево-черных" сломал ногу. Вместо него использовали Педринью и даже Азарова, а еще есть 18-летний Лукас Ферейра и Швед. На острие атаки под Элиасом тоже никого, кроме Шведа и Глущенко, да и вообще кадровая глубина Шахтера стала котом Шредингера. Ее нет и она существует одновременно.

Даже при таких условиях победа Шахтера кажется неизбежной. Удалось же как-то одолеть Зарю, несмотря на ее оборонительные перестановки и разящие контратаки? Вот только победить Металлист 1925 даже с лучшим составом донетчане не смогли – а еще вспоминаются безумные проблемы с Вересом и Эпицентром, не говоря уже о Карпатах. А тогда на поле были Судаков и Кевин

Подопечные Арды Турана даже моментов создают немного. Уход двух лучших атакующих футболистов сразу же ударил по силе "горняков", поэтому грамотный оборонительный блок от Руха мог бы сотворить сенсацию. Вот только вызывает вопрос способность львовян нормально отзащищаться.

Команда Ивана Федыка позволяет много у собственных ворот, даже если опираться сугубо на статистику – Рух является шестым по ожидаемым пропущенным голам. При этом "желто-черные" пропустили на 3,7 больше, что стало следствием ставки на короткие розыгрыши с привлечением голкипера (да и простых привозов хватает).

На этом фоне интересно, выставит ли тренерский штаб тройку защитников. В Заре растягивание задней линии до пяти футболистов работало неплохо, ведь Шахтеру нынче не хватает качества на флангах. Вот только Виктор Скрипник достигал такого эффекта через опускание опорников, что тоже является вариантом для Руха.

Кадровая ситуация

Травмированные: Невертон (под вопросом), Алиссон, Траоре, Эгиналду – все из Шахтера

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Шахтер

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Роман – Пидгурский, Эдсон – Квасница, Рейляну, Клайвер – Фаал

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Педринью, Бондаренко, Крыськив, Изаки Силва – Элиас

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Шахтер имеет очень много кадровых проблем, от чего уровень игры проседает. Но просел ли он настолько, чтобы проигрывать Руху? Вряд ли. Несмотря на все неурядицы, донетчане победили и Эпицентр, и Верес, и Карпатам забили трижды, а Металлист 1925 точно сильнее команды Ивана Федыка.

Зато вспоминается 1:5, которые Рух получил от резервистов Динамо. Учитывая все вышеупомянутые факторы, приходится прогнозировать победу "горняков". Из позитива для львовян – не факт, что сегодня произойдет разгром. Не в той форме сейчас Шахтер, чтобы делать такие ставки.

