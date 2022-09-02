Рух под руководством Леонида Кучука никогда не был коллективом, играющим для развлечения фанов. "Жёлто-черные" работали максимально осторожно и прагматично – доходило даже до матчей без ударов по воротам. Впрочем, раньше такой футбол хотя бы приносил результат, а сейчас нет и его.

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Первые два тура завершились двумя поражениями львовян, хотя в соперниках были скромные Металлист и Колос. Что хуже всего для руховцев (и для тех, кому не повезло работать на их матчах) – моментов практически не возникало. Даже предпосылок для их создания не было. Пока что у "новой обороны Львова" можно увидеть только рывки Климчука на дриблинге и попытки завершить атаку кроссом (а чаще прострелом).

Соперники тоже создали немного, но только из-за класса. Когда защите Руха приходится работать с чем-то сложнее подач и единоборств, все начинает сыпаться – и Колос, и Металлист легко комбинировали на чужой трети поля и разрезали оборону львовян передачами из глубины. Их форварды очень просто открывались за спинами. С таким футболом Шахтер точно не удержишь.

Между тем дончане в первых двух турах УПЛ доказали, что качественно организованная оборона способна создать для Шахтера огромные проблемы. Подопечные Игоря Йовичевича очень тяжело раскрывают защитные блоки соперника, часто завершая атаки дальними ударами. "Горняки" не изменились в стилистическом плане, но им ощутимо не хватает идей в последней фазе позиционного наступления.

Как следствие, поединок с Металлистом 1925 завершился нулевой ничьей. Ею должен был завершиться и матч с Кривбассом, но там повезло с подачей на голову Бондаренко. В целом, явных моментов Шахтер создал крайне мало, да и просто зажать оппонента донеччанам пока удаётся редко. Харьковчане и криворожцы играли на равных, не боясь разыгрывать позиционные атаки и не сильно отставая по показателям остроты моментов.

И да – Шахтер много позволяет у собственных ворот. Оборона "горняков" никогда не была идеальной, однак сейчас она ошибается слишком часто. При этом наблюдались не только технические или тактические ошибки, но и обычная расхлябанность. Два защитника в своей штрафной могли спокойно стоять на месте, наблюдая, как соперник принимает "свечу" на линии вратарской и пробивает с шести метров.

Если Леонид Кучук сможет убрать проблемы, характерные для первых двух туров, и решится сыграть с Шахтером смело, то "горнякам" может быть несладко. Хотелось бы на это посмотреть – но если Рух снова не пустит официального транслятора на стадион, придётся искать матч на пиратских сайтах. В первом матче один из таких порталов привёл болельщиков на фейсбук львовского клуба.

Ориентировочные составы на матч Рух – Шахтер

Рух: Панькив – Роман, Белый, Слесарь, Лях – Длинный, Федорчук – Притула, Таллес, Бойчук – Климчук

Шахтер: Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Команды очень быстро набирают форму, так что делать какие-то прогнозы в первых турах трудно. Коллективы, которые вчера выглядели "мертвыми", сегодня могут устроить безумную перестрелку – и наоборот. Так или иначе, пока что мы можем опираться исключительно на увиденное в официальных матчах.

Как уже писали выше, Рух может создать проблемы Шахтера. "Горняки" плохо выглядели на фоне нормально построенных оборон – впрочем, львовяне в первых двух турах выглядели слишком уязвимо. По два гола в их ворота забивали Металлист и Колос, причем они делали это довольно просто. Если это смогли такие коллективы, то донеччане тем более способны забить дважды.

В атаке же Рух ещё слабее, поэтому ставим на уверенную победу подопечных Игоря Йовичевича.

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