Пандемия разгулялась в лагере львовского клуба не на шутку.

"Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура.

Рух – Шахтер: УПЛ перенесла матч из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе

В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал Руха снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба.

Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19", – цитирует главного врача Руха Михаила Процива официальный сайт клуба.

Напомним, львовяне провалили свой дебютный матч в УПЛ, уступив на выезде Ворскле (2:5).

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