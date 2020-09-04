Домашние матчи УПЛ сезона 2020/21 Рух будет проводить на Арене Львов, информирует официальный сайт клуба.

Федорчук объяснил, что необходимо Руху для успешных выступлений в Премьер-лиге

Никакие подробности сделки пока неизвестны. Ранее СМИ сообщали, что львовскому клубу придется платить за аренду стадиона 150 тисяч гривен за одну игру.

Отметим, что уже следующий поединок Руха против Шахтера пройдет на Арене Львов. Матч состоится в субботу, 12 сентября, начало – в 19:30. К слову, подопечные Федика домашние матчи в Первой лиге проводили на стадионе Скиф во Львове.

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